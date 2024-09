Een dagje hangen met Pierre-Emerick Aubameyang

Nee, de echt grote spelers weten dat je het pas gemaakt hebt als je bij Paul Ripke voor de camera staat.

Ripke heeft tal van grote voetballers voor zijn lens gehad, vooral uit Duitsland. Hij staat bijvoorbeeld bekend om de fotoserie One Night in Rio die hij na de gewonnen WK-finale van 2014 maakte van het Duitse voetbalelftal.

Deze maand ging hij met Pierre-Emerick Aubameyang mee naar een Nike-event in Londen, om de spits van Borussia Dortmund een beetje te leren kennen. Auba had daarvoor een paar bijzonder goede weken gehad op sportief gebied. Dat gevoel nam hij zichtbaar mee naar Londen. Hij sprak niet met de pers in deze periode, maar Paul vertelt ons hoe hij Auba beleefd heeft:

“Ik kende Auba eerst niet, maar ik fotografeer vaak voetballers. Nike vroeg me wat foto’s voor Auba en zijn persoonlijke instagrampagina te maken. Ik zou hem 24 uur volgen en van dichtbij meemaken. Daarvoor moest ik eerst naar Dortmund. De dag daarvoor had Borussia Dortmund tegen Lotte moeten spelen, maar de wedstrijd werd verschoven. Even dacht ik dat alles in het water zou vallen.

We ontmoetten elkaar op het vliegveld van Dortmund. Marco Reus en zijn crew waren daar ook om het vliegtuig naar Madrid te pakken. Auba, zijn twee broers en ik vlogen naar Londen. Natuurlijk met een privéjet. Dat was niet verkeerd.

Omdat Auba me nog niet kende, legde ik eerst netjes uit wat ik deed. Auba vertelde dat Marco Reus hem al had gezegd dat ik een goede gast was. ‘Zo, dus jij bent de bekendste fotograaf van Duitsland?’ vroeg hij mij. Het is natuurlijk tof als de jonge spelers zo over me praten, maar ik zie mezelf absoluut niet als de bekendste fotograaf van Duitsland.

We hebben niet over voetbal gepraat. We spraken vooral over koetjes en kalfjes, zoals dat Auba de Formule 1 heel interessant vindt. Maar eigenlijk zat hij vooral de hele tijd te dollen. Er lag altijd een grapje op het puntje van zijn tong. De vlucht was ook niet zo lang. Eenmaal geland gingen we naar het hotel. Daar wachtte zijn kapper, die Auba uit Parijs over had laten vliegen. Die knipte eerst zijn haar, om er daarna een patroon in te zetten.

Het exacte patroon dat in het haar geschoren moest worden leverde een enorme discussie op. Ik geloof dat dit de specialiteit was van de kapper. Het duurde ongelofelijk lang en we hebben daardoor al met al dik twee uur in de hotelkamer rondgehangen.

Ik merk altijd meteen een verschil als ik met sporters omga. Het klinkt stom, maar ze zijn eraan gewend dat iemand anders hen de regels voorschrijft. Bij voetballers zit de dag veel strakker gepland dan bij muzikanten bijvoorbeeld. Een voetballer heeft per jaar maar twee of drie weken waarin hij echt kan doen wat hij wil. Als ik met voetballers praat, krijg ik altijd het idee dat ze jaloers zijn op muzikanten, die zomaar een halfjaar kunnen besluien iets anders te doen. Het is interessant om te zien hoe verschillend die werelden zijn.

Het evenement was ergens ondergronds. Didier Drogba, Harry Kane en Eden Hazard waren er ook. Ze gingen allemaal heel amicaal met elkaar om. Auba was constant aan het dollen. Ik besloot een beetje mee te doen door zijn broers te dollen. Op een gegeven moment gaf Auba een interview, terwijl de broers alles filmden voor Snapchat. Ik schreeuwde opeens vanaf de zijkant dat ze hier niet mochten filmen, waarna ze zich kapot schrokken en verontschuldigden. Ik legde snel uit dat het een grap was, maar dat vond Auba niet zo leuk. Ik merkte dat hij heel hecht is met zijn broers.

Net als met Didier Drogba. Ze spraken lang met elkaar en het leek erop alsof Drogba een soort vaderfiguur voor Auba is. De spits van Borussia Dortmund was erg enthousiast en schaamde zich er niet voor selfies van hemzelf met Drogba of foto’s van zijn broers met Drogba te nemen. Echte arrogantie vind je niet bij spelers in de top, alleen bij jongens die net komen kijken en denken dat ze het al gemaakt hebben. De echte profs zijn ontspannen.”

