Een dagje trainen met de sterkste golfer ter wereld

Maar de man heeft een swing van 240 kilometer per uur, slaat een golfbal met 360 kilometer per uur en is de regerend wereldkampioen Long Drive.

Hij begon met gewichtheffen, vond een baantje bij een driving range en eindigde uiteindelijk als de man die golfballen verder weg ramt die wie dan ook op aarde. We gingen een dagje met hem op pad in het Engelse Northaw om te zien hoe het kan dat hij golfballen bijna vier voetbalvelden ver mept.

Videos by VICE

