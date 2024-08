Meer dan een derde van alle vis belandt onaangeroerd in de prullenbak

Het lijkt erop dat het visjargon ‘vangen en terugzetten’ een geheel nieuwe betekenis heeft gekregen – en niet een bijzonder goede. Volgens een recent rapport van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties wordt namelijk maar liefst 35 procent van de vis die voor menselijke consumptie wordt gevangen nooit gegeten. En dat terwijl ongeveer een derde van de oceanen momenteel wordt overbevist, wat vooral schadelijk is voor ontwikkelingsgebieden in de hele wereld, waar de inwoners sterk afhankelijk zijn van vis om te overleven.

“Er ligt te veel druk op de mariene bronnen,” zei Manuel Barange, directeur van de afdeling visserij en aquacultuur van de FAO, afgelopen maandag tegen Reuters. ”We hebben aanzienlijk meer toezeggingen van overheden nodig om de visserij te verbeteren.” Als de overbevissing in dit tempo doorgaat, gelooft Barange dat het hele continent Afrika zijn vis in de toekomst moet gaan importeren, vanwege het gebrek aan financiële steun, voer en materialen.

De belangrijkste oorzaken van de visverspilling zijn menselijke fouten en slechte koeling, wat leidt tot rottende vis die niet door mensen gegeten kan worden. Bovendien zijn sommige vissen te klein om te verkopen en andere van een minder wenselijke of winstgevende soort. Die vissen worden helaas ook teruggegooid.

In het rapport staat ook dat de visconsumptie op dit moment nog nooit zo hoog is geweest – wat net zo verschrikkelijk is als het klinkt. Het is een grimmige situatie: mensen eten nu meer vis dan ooit tevoren, maar tegelijkertijd wordt meer dan een derde van de vis verspild. De viskweek is een van de boosdoeners achter deze recente piek in de wereldwijde visconsumptie. Maar juist in veel landen die afhankelijk zijn van viskweek om hun inwoners te voeden, zijn er nog niet veel wetten of voorschriften omtrent de kweek.

Sommige bedrijven en belangenbehartigingsorganisaties, zoals The Better Fish en Love the Wild, beginnen te investeren in duurzame viskweek, in een poging om de verspilling en de impact op het milieu te verminderen. Maar het is belangrijk om te onthouden dat voedselverspilling niet alleen bij vis voorkomt. Volgens ReFED, een non-profitorganisatie die voedselverspilling tegen wil gaan, wordt er jaarlijk ongeveer een derde van de gehele wereldwijde voedselproductie weggegooid. (In Amerika wordt er per jaar voor ongeveer 186 miljard euro aan eten verspild). Op een planeet waar meer dan 10 procent van alle mensen honger lijdt, is het verspillen van een derde van al het beschikbare eten niet alleen slecht – het is onaanvaardbaar.

