Een digitale wereld vol optische illusies en eenzame kleifiguurtjes

De figuren in de muziekvideo van Grand Yellow lijken ontevreden met hun eigen bestaan. Dat is niet gek, want ze zitten opgesloten in een vreemde wereld vol trappen die op niets uit lopen, en stapels andere optische illusies. In de video van “On My Way” van het electro-popduo uit Frankrijk staan emotieloze standbeelden stil, terwijl er een hele rits visuele effecten voorbijkomen. Met behulp van animaties en grafische bewerkingen vliegen de 3D-piramides, eindeloze trappenhuizen en gouden hoofden je om de oren, met hier en daar nog een Droste-effect.



De video is een samenwerking tussen creatieve breinen, geregisseerd door Akatre en geproduceerd door Wacko van Première Heure. Die visuele effecten lieten zij vervolgens ontwerpen door Mathieu Caulet en Jonathan Chaillot.

