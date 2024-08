Een disstrack van een huisjesmelker naar Tim Hofman is een nieuw dieptepunt

Ik geloof er heilig in dat er ergens in de hel een extra wreed plekje is gereserveerd voor frauduleuze huisjesmelkers. Hun hele hebben en houwen wordt gefinancierd door een van de meest wanhopige bevolkingsgroepen van dit land: de kamerzoekende student. Natuurlijk moet je altijd de kleine lettertjes lezen van elk contract dat je tekent, hè hè, maar als je moet kiezen tussen het blijven wonen bij je ouders in een inheems dorp, slapen onder een brug of toch vertoeven in een studentenhuis dat eigendom is van Satan, is dat laatste toch het meest aanlokkende.

In deze wanhoop kan het maar zo zijn dat je opeens te maken krijgt met onmenselijke eisen en boetes. Natuurlijk kun je daar bezwaar tegen tekenen, maar vaak hebben huurorganisaties een dusdanig professioneel juridisch team dat jou hoe dan ook – hoe verwoord ik dit netjes – keihard neukt aan het einde van de dag.

Godzijdank is er in het woud van regeltjes een blonde superheld die met gevaar voor eigen kaaklijn de jeugd beschermt tegen dit soort onrecht. Hij heet Tim Hofman, oftewel Neerlands hoop in bange dagen. Of zijn programma #Boos chic of tof is, is een vraag op zich (het antwoord op die vraag is trouwens nee), maar het laat in ieder geval zien dat het bij grote coöperaties vaak een grote teringzooi is qua normen en waarden.

Om een lang verhaal iets minder lang te maken: Tim Hofman heeft het voor elkaar gekregen dat een van deze huisjesmelkers – Emmy van der Tol – het gevoel heeft dat ze zich tegen hem moet verdedigen nadat hij haar in zijn programma heeft aangepakt. En hoe kan dat beter dan met een rap! Creatief! Ze schakelde de hulp in van Kamp Ras – Kabel en Roscovitch – om een diss naar Hofman te maken. In de beschrijving staat trouwens dat het een diss is naar zijn manier van werken, en niet naar hem als persoon. Wat dit direct degradeert tot een irrelevantie waar je u tegen zegt.

Hoe dan ook.

In de clip – gemaakt door zoonlief Han van der Tol – zie je Emmy voor een caravan staan, uit een landhuis stappen, met shotgun in een Lamborghini zitten, met een pot verf op haar hoofd de joker uithangen en zelfs lopen op het dak van een gebouw dat verdacht veel lijkt op een buurthuis. De cringe is extreem, en mocht er überhaupt een plank zijn dan wordt deze enorm misgeslagen. Your move, Tim.