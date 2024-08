Een domme drugssmokkelaar heeft een hele partij prima kip verpest

Kip heeft de naam een zeer veelzijdig stukje vlees te zijn, en dat is meer dan terecht. Je kunt kip roerbakken, door de curry roeren of er soep van trekken, of je kunt het gebruiken om een enorme partij crystal meth en ketamine in te verstoppen.

Dat laatste is precies wat een 32-jarige Amsterdammer dacht. Hij wordt althans door het Openbaar Ministerie verdacht van het smokkelen van een partij meth en keta – met een straatwaarde van tientallen miljoenen euro’s – in dozen met bevroren kippenbouten. Die kip, en de drugs, waren bedoeld voor de Engelse markt.

Kip met keta. Foto via het Openbaar Ministerie.

Helaas voor de smokkelaar had het HARC-team – een samenwerking tussen de FIOD en de douane – de hele smokkeloperatie in de smiezen. Nog voor de kippenbouten richting Engeland vertrokken, deden agenten een inval bij het transportbedrijf dat ze zou vervoeren. Een dag later werd de veronderstelde smokkelaar aangehouden. Het spreekt niet in zijn voordeel dat hij bij zijn aanhouding vijftienduizend euro contanten bij zich had. Hij zit inmiddels vast en zal binnenkort aan de rechter moeten uitleggen wat die kilo’s drugs tussen de kippenbouten deden.

Het Openbaar Ministerie laat in een persbericht weten dat de kippenbouten na het aantreffen van de drugs niet meer geschikt waren voor consumptie. Los van het feit dat je geen crystal meth moet smokkelen, omdat crystal meth een drug is waar nog nooit iemand gelukkig van is geworden, is deze smokkelaar ervoor verantwoordelijk dat nu een hele partij prima kippenbouten door de shredder wordt getrokken. En dat is pas echt een misdaad.