Een dromerige animatie over hoe Giorgio Moroder de synthesizer ontdekte

Levendige animaties brengen een ode aan de legendarische muziekpionier Giorgio Moroder in deze korte film van de Australische multidisciplinaire artiest Nicolo Bianchino. Giorgio is een visuele interpretatie aan de hand van fragmenten uit “Moroder’s Song”, een nummer op Random Access Memories van Daft Punk, waarin de 77-jarige producer en dj vertelt over zijn zoektocht naar ‘het geluid van de toekomst’.

Op de achtergrond hoor je dromerige Daft Punk-akkoorden, terwijl Moroder vertelt over zijn jeugd in een klein Italiaans stadje, zijn droom om ooit een ster te worden, en de tijd dat hij in Duitsland van club naar club reisde en in zijn auto sliep. De verschillende periodes uit zijn leven worden prachtig geïllustreerd door het gestileerde, melancholische beeldgebruik van Bianchino. De minimaliste animatiestijl doet denken aan het werk van Nerdo bij BEER van Charles Bukowski.

