Een dronken gast bakt stiekem een biefstuk in z’n lege lievelingsrestaurant

Heb je ooit dat verschrikkelijke moment meegemaakt dat je dronken bent en intens veel honger hebt, maar hopeloos door de donkere straten zwerft op zoek naar iets te eten? Je trekt aan de dichte deur van je favoriete snackbar en de eigenaar schudt nog vermoeid zijn hoofd – hij is echt dicht. Dat is de mens op z’n treurigst: verward en niet voorbereid op de ongelooflijke hoofdpijn en uitdroging die spoedig zullen volgen.

Maar er zijn mensen die geen genoegen met hun lot. Eén van hen is Alex Bowen. Hij was zo vastberaden om een nachtelijke snack naar binnen te werken, dat hij er zelf een besloot te maken. Alleen deed hij dit niet thuis, maar in een Waffle House (een Amerikaanse restaurantketen). Volgens ABC News stapte Bowen na een nacht goed zuipen met zijn vrienden op een donderdagochtend een filiaal in South-Carolina binnen, op zoek naar een Texas steak met bacon en gesmolten kaas. In plaats daarvan vond hij een leeg restaurant met daar in slapende medewerkers.

Alex Bowen bij Waffle House, foto via Facebook.

“Ik had een paar wodka-sprites gedronken, en was op weg naar Waffle House. Maar toen ik binnenliep, was er niemand te bekennen. Ik wachtte ongeveer tien minuten en ging naar buiten om een beetje rond te kijken. Vervolgens ging ik terug naar binnen om te kijken of er iemand was – helemaal niemand,” vertelde Bowen aan MUNCHIES via Messenger. Hij werd hierdoor niet ontmoedigd. Vastberaden om zijn broodje binnen te krijgen nam de legerarts het heft in eigen handen.

“Ik wist dat die heerlijke Texas steak met bacon en gesmolten kaas maar een paar meter van me vandaan was, dus ik pakte een spatel en ging ervoor,” vertelde hij. “En het was geweldig…”

Niet alleen was dit avontuur goed voor een stevige maaltijd en een geweldig zuipverhaal, Bowen liet het restaurant ook netjes achter. “Toen ik klaar was maakte ik de grill schoon en vertrok ik naar huis. De volgende ochtend ben ik teruggegaan en heb ik een medewerker vier euro gegeven voor het eten.”

De memorabele ervaring heeft hij vereeuwigd door een paar dolgelukkige, dronken selfies te maken tijdens dit nachtelijke avontuur. Als je bedenkt wat Bowen allemaal met een leeg restaurant had kunnen doen, zijn zowel zijn zelfbeheersing, als zijn netheid een applaus waard. Bowen vertelt dat het bedrijf hem zelfs benaderd heeft nadat de foto’s viral gingen, en vroegen of hij een mysteryshopper wil worden om de kwaliteit van Waffle House in de gaten te houden.

MUNCHIES vroeg Waffle House om een reactie op de gebeurtenis, maar kreeg niet op tijd voor publicatie een antwoord.