Een drugsdealer vertelt waarom hij nooit zal stoppen met dealen

In onze nieuwe serie Hey, You Around? vragen we drugsdealers niet alleen wat ze verkopen en hoe hun baan eruitziet, maar ook hoe het met ze gaat.



De 28-jarige Lucius* komt uit Oost-Londen en verkoopt al vijf jaar wiet, cannabisolie en pillen.

VICE: Hé man, wat heb je allemaal?

Lucius: Vooral wiet en cannabisolie, maar ook weleens Xanax en xtc. Ik deal meestal in Oost-Londen, waar Xanax erg populair is. Het enige probleem is dat er zoveel neppe Xanax-pillen zijn.

Hoe kom je aan klanten?

Voornamelijk mond-tot-mondreclame, maar ook vaak via internet.

Hoe vinden mensen je online?

Instagram. Er is veel geld te verdienen op Instagram.

Heeft Instagram je manier van dealen veranderd?

Ik zie veel meer nieuwe gezichten. De meeste wietolie gaat naar mensen die me via Instagram hebben gevonden. De olie is moeilijk te krijgen, maar ik heb genoeg. Meestal willen mensen die online contact met me opnemen wel wat meer betalen, dus het verdient goed. Ik heb ook vrienden die fulltime via Instagram dealen. Maar je loopt natuurlijk wel meer risico, want je weet niet wie je voor je hebt. Het kan maar zo een politieagent zijn.

Hoe beoordeel je dat?

Ik heb een screening, maar daar wil ik niet over praten, want dan weten mensen hoe ze erdoorheen kunnen glippen. Het belangrijkste is dat je je gezond verstand gebruikt. Sommige profielen zien er verdacht uit, en dan is het het risico niet waard. Andere mensen zijn overduidelijk dol op wiet.

Ik neem aan dat de transactie het risicovolste is.

Klopt. Ik doe dat het liefste op plekken waar ik klanten kan zien voordat ze mij kunnen zien. Undercover-agenten zijn niet moeilijk te spotten, maar het zou nog steeds een informant kunnen zijn, of iemand die in de gaten wordt gehouden. Je loopt altijd risico. Maar ik vind het de moeite waard.

Heb je ooit problemen gehad met de politie?

Nee, niet tijdens het verkopen. Ik ben weleens gepakt op bezit, maar toen kreeg ik gewoon een boete en een waarschuwing.

Ben je weleens beroofd?

Nooit. Ik heb wel een paar klanten gehad die niet betaalden, maar het is voornamelijk rustig geweest. Ik heb echt geluk. Vrienden van me hebben weleens een pistool tegen hun hoofd gehad. Het gebeurt niet vaak, maar het kan natuurlijk altijd gebeuren.

Wat is het beste aan je baan?

De vrijheid en de drugs. Ik gebruik alles wat ik verkoop, dus dat is super. Ik vind het fijn om zelf te kunnen bepalen of ik een dagje thuisblijf of dat ik wat geld ga verdienen. Ik zie wat mensen, gebruik drugs, verdien m’n geld. Ik heb niets te klagen. Ik heb problemen met autoriteit, dus een normale baan is niets voor mij.

Waarom heb je een autoriteitsprobleem?

Ik was een lastpak op school. Het is altijd zo geweest. Ik houd er niet van om verteld te worden wat ik moet doen. Toen ik iets ouder werd, ben ik wat rustiger geworden, maar ik houd er nog steeds niet van om gecommandeerd te worden. Veel mensen met wie ik opgroeide hebben hetzelfde.

Wat doe je in je vrije tijd?

Ik gebruik drugs. Ik ben niet moeilijk. Ik fiets wat, val van m’n skateboard, ga uit en word high.

Hoelang deal je al en hoe ben je ermee begonnen?

Ik verkoop al vijf jaar af en aan. Ik groeide op in Oost-Londen, omringd door misdaad, dus het was makkelijk om erin verzeild te raken. Eigenlijk is het raar dat ik er niet eerder mee ben begonnen, om eerlijk te zijn. De broer van mijn beste vriend destijds bracht me in contact met iemand die wiet kon leveren, en toen is het balletje gaan rollen.

Weet je moeder dat je dealt?

Ik denk dat ze wel een vermoeden heeft.

Wat vinden je vrienden ervan?

Sommigen maken er gretig gebruik van. Ik heb maar een vriendin gehad die het niet leuk vond. Anderen steunen me, of het boeit ze niet. Mijn ex vond het prima dat ik geld en wiet in haar appartement bewaarde, maar ze blowde zelf niet.

Wat is het ergste dat een klant kan doen?

Klanten die niet meteen betalen zijn een nachtmerrie. Ik wil mijn geld graag direct hebben. Vertel me ook niet dat je iets wilt en om het vervolgens niet meer te willen. Veel mensen tonen interesse in shit en kopen dan niks. Dat gebeurt vaak met olie. En ik haat afdingen. Gewoon betalen wat ik vraag. Je ontmoet rare mensen: mensen die je vriend proberen te zijn, mensen die je niet met rust laten, enzovoort. Maar iedereen is aardig, zowel klanten als leveranciers.

Heb je nog ander werk?

Ik beschouw het als freelance dealen. Ik doe het niet elke dag, maar het is m’n grootste bron van inkomsten. Ik werk af en toe ook in cafés, wat handig is, omdat de helft van m’n klanten er zit.

Zou je ooit willen stoppen?

Nee, ik wil het eigenlijk wel naar een hoger niveau tillen. Ik ben een paar maanden het land uit geweest en toen ik terugkwam, had ik niet veel andere opties. Maar ik heb wel een diploma. Daar zou ik iets mee moeten doen. Misschien ga ik ooit iets legaals doen, maar drugs zullen altijd een deel van mijn leven blijven.

Waarom?

Ik ben zelf drugsverslaafd. Niet aan een bepaalde soort drugs, maar ik houd er gewoon niet van om nuchter te zijn. Ik geniet van drugs en drugs is er altijd geweest. Veel van m’n vrienden dealen ook. Het is natuurlijk moeilijk om te zeggen, maar ik zie de dingen niet veranderen. Ik heb wel ambities, maar als mensen je op een bepaalde manier zien, is het moeilijk om die reputatie kwijt te raken.

Bedankt voor je tijd, Lucius.

* De interviews in deze serie worden via versleutelde berichten of face-to-face afgenomen. De namen van de geïnterviewden zijn veranderd.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.