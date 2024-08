༼ つ ◕.◕ ༽つEen gast gooit Google-fietsen in de plomp

Twee weken geleden liep Aaron Grossman zijn gebruikelijke rondje over het Stevens Creek pad in Mountain View, California – de locatie van het hoofdkantoor van Google – toen hij opeens een hoopje fietsen zag liggen in de plomp beneden het pad. Geel en Google-blauw – de gratis rijwielen die het bedrijf beschikbaar stelt aan haar duizenden medewerkers.

Het beekje is vrijwel drooggevallen in de zomermaanden, dus Grossman kon vrij gemakkelijk het hellinkje afstiefelen om de vrolijke fietsen weer terug de kant op de trekken. Evengoed was het nogal zwaar, gaf hij later toe. Dus hij was dan ook onaangenaam verrast toen de fietsen een paar dagen later weer in de droge rivierbedding waren gelegd.

Image: Aaron Grossman

“Ik denk dat iemand niet helemaal goed is, of een probleem met Google heeft, of beiden,” zegt Grossman, de executive director van het Friends of the Stevens Creek Trail vrijwilligersproject, tegen mij in een telefoongesprek. “Of misschien vindt hij de kreek stom.”

Google heeft zo’n 1000 fietsen, en wil Silicon Valley op die manier net zo fietsvriendelijk maken als Kopenhagen of Amsterdam. Maar eerder beschreef de lokale krant The Mountain View Voice de regio als een “grafzerk voor fietsen” (Grossman zei dat er ongeveer 12 fietsen in de kreek lagen).

Het zou kunnen dat er een fietsvandaal door Mountain View waart, maar het is goed om te weten dat dit niet de eerste keer is dat er losjes wordt omgegaan met de fietsen. Vorig jaar verwonderde iemand zich op Reddit dat er fietsen “zomaar langs de kant van de weg staan” en vroeg ze zich af “of ik ook een stukje mag fietsen?”

Hoe het ook zij merken lokale inwoners zich in de commentsectie van het Mountain View Voice-artikel op dat “het zo langer niet kan”. Een ander zegt dat er “GEEN EXCUUS” is voor dit gedrag, en dat het “niet aan de inwoners van Mountain View, Sunnyvale, Palo Alto niet verantwoordelijk zijn om met deze enorme influx van fietsen te moeten kampen.” De fietsen moeten “terug naar waar ze vandaan komen.”

Ook op Instagram is te zien dat het om veel fietsen gaan. Een account, simpelweg ‘Abandoned Google Bikes’, toont foto’s van verlaten fietsen. De hashtags #googlebike en #foundgooglebikes laten nog meer zwerffietsen zien.

Het is niet moeilijk om een fiets van Google mee te nemen. Ze staan nergens aan vast, en ze worden niet getracked. Een woordvoerder van Google heeft mij wel verzekerd dat ze nu een pilot runnen met een GPS-systeem. Dat zal de buurtbewoners geruststellen.

Toch is er dus nog iemand niet tevreden. Fietsen belanden nog geregeld in de kreek. En hoewel Google aangaf zich “niet teveel zorgen” te maken, hebben ze beloofd de zaak nader te bekijken. Grossman is inmiddels opgelucht dat hij niet meer de enige is die de fietsen lijkt op te ruimen.

“Het is fijn om te weten dat er naast destructieve mensen ,ook constructieve mensen zijn in Mountain View.”