Een gast heeft eindelijk een iPhone 7 met een koptelefooningang gemaakt

Kort nadat de iPhone 7 op de markt kwam, ontstond er een populair genre op YouTube dat zich volledig richtte op zogenaamde doe-het-zelvers die hun apparaat met een boor bewerkten om een “headphone jack” te maken door gewoon een gaatje te maken.

Dat werkte natuurlijk voor geen meter, en veel telefoons gingen daardoor kapot. Maar woensdagmiddag kreeg ik een e-mail van Scotty Allen, een in Shenzhen gevestigde softwareontwikkelaar die ik een paar maanden geleden al had gesproken over hoe hij een iPhone van losse onderdelen “gemaakt had.” Net als de eerdere telefoonknutselaars zei Allen dat hij een boor had gebruikt om een koptelefoonjack te maken, maar alles aan de telefoon werkte nog.

Ik sprak Allen even later op Skype, en hij liet zien hoe hij normale 3,5 mm oortelefoons in een zelfgemaakte jack stopte van wat onmiskenbaar een iPhone 7 was. Er kwam geen dongle aan te pas. De oordopjes werkten. De telefoon herkende de oortelefoons en ik zag hoe hij het volume aanpaste met de knopjes op de oortelefoons. Hij stopte ze ook in de speakers van zijn laptop en ik hoorde ze muziek afspelen. Daarna plugde hij een lightningkabel in de telefoon, die prompt begon op te laden. Voilà.

“Mijn grootste probleem is om mensen te overtuigen dat het wel degelijk werkt,” zei Allen.

Deze magie kostte vier maanden sleutelen, vertelde Allen. Er moesten veel iPhones voor worden opgeofferd, en er waren veel onderdelenleveranciers van de grijze markt voor nodig. De headphonejack is een feit dankzij twee eigenaardigheden van de iPhone 7.

Allereerst is er, in tegenstelling tot wat Apple zegt, genoeg ruimte in de iPhone. Vlak boven de linker “speaker” zit een plastic “barometrisch ventilatiegat,” maar geen daadwerkelijke speaker. Allen verwijderde dit, schoof de accu een paar millimeter op, duwde de Taptic Engine (het apparaatje dat trillinkjes veroorzaakt als je je scherm aanraakt) een paar millimeter naar boven, en maakte zo ruimte voor de jack. Ten tweede heeft Apple al iets gemaakt om een lightning input in een 3.5 mm jack over te zetten: de gevreesde dongle.

Allen heeft eigenlijk gewoon zo’n dongle uit elkaar gehaald en in de iPhone in elkaar gezet. De standaard lightning-ingang is verbonden met deze gemonteerde dongle, die op zijn beurt weer verbonden is met de zelfgebouwde headphone-ingang, die in de lege ruimte onder de Taptic Engine zit.

Een stapeltje mislukte experimenten.

“Ik heb alles een beetje naar boven geschoven en dingen een beetje bijgeschaafd,” zei Allen. “Ik heb op deze manier drie telefoons gesloopt, een handvol schermen en een stapel andere onderdelen. Ik heb makkelijk rond de $1000 aan onderdelen verloren in de afgelopen week, waardoor ik heb bijna heb opgegeven. Maar ik was op een punt waarop ik mezelf vertelde dat ik het ging blijven doen totdat ik had bewezen dat het onmogelijk was.”

Er komt natuurlijk veel meer bij kijken dan gewoon een dongel in de telefoon bouwen. Allen moest ook zelf een printplaatje maken om een paar functies van de hoofdtelefoon te besturen en een manier bedenken om het geheel goed met de lightning port te laten samenwerken.

“De chips doen een aantal dingen – ze wisselen het signaal tussen de adapter van de hoofdtelefoon en de lightning jack afhankelijk van of er iets is ingeplugd,” zei hij. “En vervolgens heb je timers die alles ontkoppelen als er iets wordt ingeplugd of juist eruit gehaald.”

Het resultaat is een unieke iPhone 7 met een koptelefoonjack, een droomscenario voor mensen zoals ik die verzot zijn op de iPhone 7 maar doodmoe worden van lightning-koptelefoons die constant kapot gaan. Naast het ondernemen van wat zonder twijfel een badass project is, zegt Allen te hopen dat zijn succes andere ontwikkelaars met betere vaardigheden (hij is geen professionele iPhone-reparateur of hardwareontwikkelaar) inspireert om het proces geschikt te maken voor massaproductie. Hij heeft een paar honderd aangepaste printplaatjes gemaakt, waarvan hij hoopt dat handige soldeerders en fabrikanten in Shenzhen ze willen gaan gebruiken om op grote schaal iPhone 7s te modden.

Ik hoop dat anderen dit oppikken en ermee verder gaan. Ik hoop dat je hier gewoon een iPhone 7 of 8 met koptelefoonjack kunt krijgen. We zijn nu bezig met een vertaling van de instructies in het Chinees om dit hier in de buurt te verspreiden in de hoop het beter produceerbaar te maken,” zei hij.

En het meeste van allemaal hoopt hij dat iemand van Apple meeluistert: “Als een ontwikkelaar van Apple me mailt, stuur ik diegene een PCB,” zei hij. “Ik zou graag een nieuwe iPhone met koptelefoonjack van Apple zien.”