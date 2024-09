Een Duitse kroegbaas is opgepakt omdat hij flessen Hitlerwijn had

In een moderne kroeg kun je kiezen uit een duizelingwekkende hoeveelheid drankjes, maar niks is zo gewoontjes als een rood wijntje. Toch kan een glas rood voor een opstootje zorgen. Bijvoorbeeld als de wijn in kwestie führerwijn is. Ja, we hebben het hier over Adolf Hitler.

Een 49-jarige kroegbaas heeft een celstraf van drie jaar boven zijn hoofd hangen omdat hij vier flessen wijn met een portret van de mislukte kunstschilder / gestoorde tiran op de bar had staan.

Volgens Augsburger-Allgemeine stond er naast een plaatje van de besnorde nazileider ook de tekst ‘Sieg Heil’ op. Een bezoeker vertelde het aan politie, waarna er een inval volgde in het café.

Volgens The Local had de eigenaar de flessen cadeau gekregen, en heeft hij geen banden met extreemrechtse groeperingen in Duitsland. Hij zegt dat hij ze gewoon op de bar had gezet omdat hij ze “grappig” vond.

Minder grappig voor hem is zijn arrestatie. Er is een speciale Duitse wet die het gebruik van nazisymbolen strafbaar stelt. Deze wet – bekend als het Strafgesetzbuch 86a – maakt het strafbaar om een hakenkruis en andere nazisymbolen te gebruiken. Je mag ook geen ‘heil Hitler’ zeggen.

Italië heeft geen wetten over de verkoop van wijn en bier met Hitler erop, en er wordt beweerd dat er door heel Italië verschillende merken in omloop zijn.

Dit is niet het de eerste keer dat er dubieuze drankjes worden geschonken in Duitsland. In maart schreven we over een brouwerij in Beieren die een lading bier moest terugroepen omdat de etiketten vol met nazisymboliek stonden. De verpakking was ook anti-immigratie, waarmee het flesje dus moslims, joden en ongeveer iedereen die geen blond haar en blauwe ogen heeft beledigde.