Een Ethereum-startup haalde €334k op en is nu van de internetbodem verdwenen

Een Ethereum-startup heeft 334 duizend euro opgehaald met een ICO, maar is zondag opeens van de internetbodem verdwenen.

Confido is een startup met het idee om betalingen en pakketjes te traceren door middel van een blockchain-app. Ze verkochten van 6 tot 8 november digitale tokens aan investeerders via de Ethereum-blockchain in een ICO. Confide verkocht investeerders persoonlijke digitale tokens die ether waard zijn, de digitale valuta van Ethereum.

Maar afgelopen zondag haalde het bedrijf opeens zijn Twitteraccount offline en ook z’n website. Een vertegenwoordiger postte een kort statement op de subreddit van het bedrijf. Volgens hem kon het team niet doorgaan met hun werk wegens juridische problemen. Hetzelfde bericht stond kort op Medium, maar werd snel verwijderd.

“We hebben het nu even moeilijk omdat we juridische problemen hebben door een contract dat we hebben getekend,” stond in hun statement (een gecachte versie van de Medium-post is nog wel te lezen). “Het is waarschijnlijk dat we een oplossing gaan vinden om deze situatie recht te zetten. We kunnen alleen niet met 100% zekerheid zeggen dat we hier doorheen gaan komen.” Dit bericht zou geschreven zijn door ene Joost van Doorn, een man waar op het internet niks over te vinden is behalve zijn inmiddels verwijderde LinkedIn-profiel.

Zelfs de woordvoerder van Confido heeft geen flauw idee wat er aan de hand is. Een aantal uur na z’n oorspronkelijke bericht schreef hij, “Ik weet echt totaal niet wat hier aan de hand is. Dat onze website en socialmediakanalen offline gehaald zijn was voor mij ook een complete verrassing.” Motherboard heeft contact gezocht met de vertegenwoordiger, maar hij heeft nog niet gereageerd.

Confido’s tokens hadden een marktwaarde van 9 miljoen euro vorige week voordat het bedrijf verdween. Nu zijn de munten waardeloos en de investeerders boos.

“Ik ben ziek bedrogen,” schrijft gebruiker cioloxl in het Confido-draadje op het populaire cryptoforum Bitcointalk. “Dit is een belangrijke les voor mij geweest, in de dubbele betekenis van het woord.” Masternode, een andere gebruiker, schrijft: “dit is een klap in het gezicht van elke investeerder.”

Het is op dit moment nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren met de 334.000 euro van de investeerders. Het lijkt er in elk geval op dat de mensen bij TokenLot, de website waar de ICO namens Confido plaatshad, een drukke dag hebben. “We zijn het enige plek waar mensen nu nog kunnen komen met hun vragen,” zegt Eli Lewitt, mede-oprichter van TokenLot, in een telefonisch gesprek. “Dit waren echt hele goede scammers.”

Terwijl veel cryptovaluta nog niet echt een duidelijke toepassing hebben gevonden in de echte wereld, is Ethereum de lieveling geworden van financiële types, omdat het bliksemsnelle ICO’s mogelijk maakt waardoor startups in korte tijd miljoenen binnenhalen. Maar een donkere wolk hangt boven de crypto-gekte: wat als een rotte appel ligt verstopt tussen de munten, en ineens verdwijnt?

Daar gaan we nu achter komen.