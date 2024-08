Een ethisch hacker vertelt in onze podcast hoe je er poen mee verdient

Luister hieronder naar de vierde editie van onze podcast en abonneer je direct op ons podcastkanaal, zodat je nooit een aflevering mist. Het is een verdieping van onze gelijknamige videoserie, die mede mogelijk wordt gemaakt door ING en gaat over innovatieve manieren waarop jonge mensen tegenwoordig geld verdienen.

In deze aflevering spreken we de negentienjarige Zawadi Done uit Heerjansdam. Hij is ethisch hacker en meldt de kwetsbaarheden in de codes van websites van bedrijven of organisaties, zonder daar verder misbruik van te maken. Een keer ving hij bijvoorbeeld achthonderd euro voor twee uurtjes hacken, en hij heeft ook al een stuk of twintig keer kwetsbaarheden bij de Nederlandse overheid blootgelegd. Daarnaast spreken we Victor Gevers, een legendarische hacker die medeoprichter is van de GDI Foundation, en al meer dan vijfduizend keer bedrijven en organisaties heeft gehackt om het web veiliger te maken.