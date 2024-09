Een ex-natuurgenezer vertelt hoe ze mensen detoxkuren aansmeerde

“Je hoeft niet verder te kijken dan de dubieuze Goop-conferentie van Gwyneth Paltrow afgelopen weekend om te zien dat het seizoen voor nepwetenschap weer is aangebroken. De zomer is altijd het hoogseizoen voor de alternatieve geneeskunde,” zegt Britt Hermes. Zij is een voormalig natuurgenezer die onlangs een blogpost schreef over de keer dat ze een nep-ontgiftingskuur maakte en verkocht.

De lente en de zomer zijn de klassieke seizoenen voor ontgifting in de alternatieve geneeskunde omdat er meer groente en fruit beschikbaar is,” vertelt Hermes via Skype.

Videos by VICE

Toen ze in 2014 in een centrum voor natuurlijke geneeskunde werkte in Tucson in Arizona, hielp Hermes bij het maken van een nieuwe ontgiftingskuur genaamd “The Right Detox.” Het werd gepromoot op lokale televisiezenders, op een conventie voor vrouwelijke gezondheid, en een website die inmiddels niet meer bestaat. Het werd aangeprezen als een kuur om “het lichaam te reinigen en ontgiften voor maximale gezondheidsvoordelen.” Klanten konden verschillende versies van de kuur kopen, die uiteenliepen van massages en bezoeken aan de sauna tot vitamine-infusen en strenge diëten, vertelt Hermes.

“Alles dat in de kuur zat was iets waarvan ik dacht dat het goed was voor de gezondheid, ook als het effect maar klein was,” vertelt Hermes. “Maar eigenlijk kwam het gewoon neer op het samen verpakken van ingrediënten, het goed marketen en daar een flinke prijs voor vragen.”

In haar blogpost maakt Hermes duidelijk dat hoewel ze destijds echt geloofde in de heilzame werking van deze behandelingen, het doel van de “ontgiftingskuur” niet veel meer was dan geld verdienen. “De beslissing om bepaalde supplementen, shakes of therapieën in een kuur op te nemen hing telkens van de winstmarge af,” schrijft Hermes.

Tegenwoordig is Hermes promovendus in de genomica aan de universiteit van Kiel in Duitsland. Daarnaast schrijft ze voor haar eigen blog en Forbes stukken tegen pseudowetenschap en alternatieve geneeskunde. Ze heeft zo haar critici, vooral in de wereld van de alternatieve geneeskunde, die zeggen dat ze overdrijft of liegt, maar hun aantijgingen lijken tot dusver nergens op te zijn gebaseerd. Natuurgenezing is een bijzonder heet hangijzer omdat veel mensen wel te spreken zijn over de zorg die ze erbij krijgen, maar als je natuurgenezing verkiest boven een gewone arts, kan dat fatale gevolgen hebben.

Hermes vertelt dat sommige elementen van een “ontgiftingskuur” goed voor je zijn, zoals meer groente en fruit eten, goed slapen en gehydrateerd blijven. Toch is er geen goed wetenschappelijk bewijs dat ontgiftingskuren nodig of goed voor je zijn. Je lever en nieren spoelen de meeste gifstoffen al uit je lichaam, en gigantische doses kruidensupplementen of vitaminen helpen daar niet bij.

Daarnaast zei Hermes dat die kuren zelfs schadelijk kunnen zijn, en niet alleen voor je portemonnee. Zo worden de meeste supplementen niet gereguleerd, wat het heel moeilijk maakt voor zelfs de meest goedbedoelende natuurgenezer om te garanderen dat een patiënt echt inneemt wat er op het etiket staat en dat het veilig is. Veel van die supplementen werken urine-afdrijvend of laxerend, zei Hermes, om mensen het gevoel te geven dat ze extra gifstoffen aan het wegspoelen zijn. Terwijl ze in werkelijkheid gewoon meer poepen of plassen dan nodig.

Dan is er ook nog de mogelijkheid van psychologische schade, volgens Hermes. Deze kuren beloven een fantastische gezondheid, maar wanneer ze uiteindelijk falen, is het makkelijk om de patiënt te verwijten dat hij zich niet goed genoeg aan het schema hield. Daar verkoop je uiteindelijk de meeste behandelingen mee. Dit kan een schuldgevoel en het gevoel dat je tekortschiet veroorzaken, bovenop de stress van het perfect proberen te volgen van de kuur.

“Natuurgenezers zeggen nooit ‘oh jee, misschien werkt die ontgiftingskuur niet, of misschien dat supplementen niet,’” zei Hermes. “Het komt er altijd op neer dat de patiënt meer had moeten doen of investeren, in plaats van dat de natuurgenezer stilstaat bij dat wat hij doet onzin is.”