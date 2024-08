Een festival is altijd beter naast een middeleeuws kasteel

Zelden was ik op een festival waar de setting zoveel deed voor de algehele ervaring als op Horst, een tweedaags festival voor muziek en kunst. Dat zal te maken hebben met het feit dat het festival rond een kasteel plaatsvindt. En niet zomaar een kasteel: het Kasteel van Horst is namelijk ook de plek waar de strip De Rode Ridder van Willy Vandersteen zich afspeelt. Spannend!

Het kasteel is in de veertiende eeuw omgebouwd van een hoeve tot een waterburcht door ridder Pynnock. Terwijl ik er rondloop, probeer ik me voor te stellen hoe grote feesten en festivals er in die tijd uitzagen. Waarschijnlijk werden er lekkere zwijnen geroosterd, denk ik, terwijl ik iets uitkies van het volledig vegetarische festivalmenu. Ach, de tijd, wat kan die toch veranderen.

Videos by VICE

Lees verder op Noisey.