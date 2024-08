Een Finse jongen vond de exacte locatie van deze foto met alleen Google Maps

Op 15 oktober plaatste Europese politiedienst Europol een oproep op Twitter: “In deze stad, waarschijnlijk in Azië, is een kind seksueel misbruikt. Herken je deze stad? Onderzoekers hebben de informatie nodig om de dader op te sporen en het slachtoffer te redden.”

In this city, presumably in Asia, a child was sexually abused. Do you recognise the city? Investigators need this information to trace the abuser and save a victim. Thank you for sending us your leads on https://t.co/bgwLsD4RJg#StopChildAbuse #TraceAnObject pic.twitter.com/BisppCyc5c — Europol (@Europol) October 15, 2018

En gisteren reageerde Olli Enne, een jongen uit Finland, dat hij de locatie van de foto’s heeft achterhaald:

Hello Europol. Im quite sure i found it. 21km north from Shenzhen. 22° 43.375'N 114° 3.192'E Hills ok, rooftop ok, surrounding buildings ok, road ok, blue roof ok, arch house background ok, larger houses ok. I would say 99,9%. Please confirm that you look in to this one? pic.twitter.com/aYQLrG1Av7 — Olli Enne (@Olli_Enne) October 30, 2018

Het is een van de meest inspirerende staaltjes burgeronderzoek die ik in tijden heb gezien. Het bijzondere is dat hij geen speciale tools heeft gebruikt – deze jongen heeft gewoon 20 uur gezocht op Google Maps:

“Eerst heb ik naar alle Aziatische landen gekeken om de architectuur te vergelijken. De bebouwing van drielanden leek overeen te komen met de bebouwing op de foto, maar slechts in een land waren meerdere grote steden,” schrijft hij op Twitter.

Geheel volgens de opensource-principes van de burgerjournalist, heeft hij zijn methode gedeeld op Twitter, dus check het draadje vooral zelf. De methode is namelijk eigenlijk heel simpel het spelletje ‘raden waar je bent.’

“Het is in een stad, maar niet in het centrum.”

“Er is geen hoogbouw, maar het gebouw staat op een heuvel van 20 – 40 meter, en het is er groen.”

“Er leidt een grote weg naartoe, met zijstraten die met een hoek van 90 graden naar de hoofdweg leiden.”

“Ongeveer 5 kilometer verderop moet een hogere heuvel staan.”

Op basis van deze kenmerken tekende hij zelf een kaartje, zodat hij ongeveer wist hoe het gebied er vanboven uit moest zien. “Het kostte ongeveer 3 à 4 uur om de juiste heuvel te vinden in Shenzhen,” schrijft hij. “En de gehele zoektocht duurde ongeveer 15 à 20 uur. Het was leuk. Ik zou het nog een keer doen.”

Burgerwetenschap en burgerjournalistiek zijn immens krachtige middelen, en het laat zien dat het internet niet alleen een echoput van haat is, maar ook uiting kan geven aan compassie en zorg – zelfs als de onderzoeker het in dit geval “leuk” vindt, laat het zien dat mensen ook graag willen helpen.

Kara Swisher schreef van de week een mooi stuk in de The New York Times met de titel “I Thought the Web Would Stop Hate, Not Spread It.” Dit soort verhalen hebben – terecht – de boventoon in de media, maar het is fijn om ook af en toe positief internetnieuws voorbij te zien komen.

En uit de tientallen twitterreacties wordt duidelijk dat Enne niet alleen heeft gezocht, maar dat Google Maps de afgelopen maand is uitgekamd door mensen van over de hele wereld. Ook de Nederlandse Marijn Vervoorn heeft geprobeerd de locatie van de foto te achterhalen:

Het is niet aan iedereen besteed, zo’n epische zoektocht op Google Maps. “Het kan ongelooflijk saai zijn,” zegt iemand anders in de reacties. Maar als jij nou denkt een goede speurder te zijn, gebruik die talenten. Er is altijd vraag naar.

