Een fotoverslag van de ongein die Canshaker Pi op tour uithaalde

Niet heel lang geleden waren we aanwezig bij de releaseparty van Naughty Naughty Violence, het nieuwe album van Canshaker Pi, dat plaatsvond in het SkateCafe. Na afloop gingen wij lekker naar huis, maar de jongens van de band moesten eerst nog naar Glasgow, Newcastle, Londen, Wrexham, Leeds, York, Hull, Manchester, Brighton, Parijs, Troyes, Le Mans en Gent en toen pas lekker terug naar huis. Ze gingen, met andere woorden, op tournee. En hoe! Het was een avontuur van heb ik jou daar. Dat weten we, omdat we ze twee wegwerpcameraatjes meegaven om de boel genadeloos vast te leggen. En dat deden ze met verve: we kregen maar liefst drie cameraatjes terug. Hieronder kun je zien hoe het Willem, Boris, Ruben en Nick verging.