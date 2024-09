Een Franse landschapskunstenaar lapt de wereld op met naald en draad

Als het even niet zo goed gaat met de wereld, is er altijd nog de Franse kunstenaar Estelle Chrétien om de boel op te lappen. Haar landschapskunst laat zien hoe samenwerken met de natuur en het leren van nieuwe vaardigheden een beloning op zich kunnen zijn. “Ik denk dat leren het mooiste onderdeel van leven is. Ik wil helemaal geen specialist in iets worden, ik wil gewoon zoveel mogelijk verschillende dingen leren,” vertelt Chrétien aan The Creators Project.

De passie van Chrétien om met de natuur kunst te maken, stamt al uit haar kindertijd. “Ik ben opgegroeid op het Franse platteland. Het materiaal van de grond, de aarde, wat het bevat, uitdrukt en ondersteunt, is altijd mijn eerste interesse geweest,” zegt ze.

Ground Operation wordt geïnstalleerd

Ground Operation is een nieuw kunstwerk waarin ze een kleine greppel aan elkaar naait met een elektrische kabel. Haar gebruik van industriële draad is opvallend, niet alleen omdat het zo lijkt alsof het weiland een hechting krijgt, maar ook omdat de aarde heel vaak wordt opengegraven om er precies dit soort elektriciteitskabels in te stoppen. Alleen worden ze dan juist verstopt in de bodem. “Deze grondinterventie bevraagt zo onze relatie tot natuurlijke grondstoffen,” zegt ze.

Feet Dry to The Limit

Haar jeugd op het platteland beïnvloedt Chrétiens werk op meerdere manieren. Veel van haar werk verenigt traditionele ambachten met technieken uit de landbouw. Een ander werk van Chrétien, Blue Agricultural Twine, bestaat uit een ronde strobaal met daaromheen een blauw geweven dekentje. “Op vakantie in Portugal heb ik leren breien, en ik kreeg toen het idee om strobalen een kledingstuk te geven. Toen ik eenmaal terug was in Frankrijk, maakte ik het meteen.”

Blue Agricultural Twine

De ideeën komen wel vaker spontaan opborrelen bij het werken met nieuwe materialen en technieken. “Die leerfase is een cruciaal onderdeel van mijn werkwijze, omdat daar ook de nieuwe ideeën ontstaan,” zegt ze. “Het project bouwt zichzelf, stap voor stap, altijd tussen werk en vrije tijd in.”

Blue Agricultural Twine wordt gebreid in het huis van Chrétien

Bekijk meer werk van Estelle Chrétien op haar website.