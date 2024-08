Een frikandellenruzie liep maandag zo hoog op dat de politie langskwam

Dat mensen in de provincie Noord-Holland hun snacks zeer serieus nemen, en dat die benadering van gefrituurd voedsel soms vraagt om de tussenkomst van de sterke arm der wet, is op zich geen nieuws. Toch is het alweer meer dan een jaar geleden dat we schreven over snackgerelateerd geweld in die regio.



Blijkbaar zit de emotie die vette happen oproepen bij Noord-Hollanders diep in het DNA geworteld, want maandag was het weer raak. Opnieuw moest de politie uitrukken vanwege een snackgeschil, dit keer in Den Helder.

Een waakzaam lid van onze participatiemaatschappij had daar de hulpdiensten ingeschakeld toen hij of zij kinderen hard hoorde huilen en schreeuwen. Een terechte melding, want hoewel kinderen het om de meest futiele redenen op een gillen kunnen zetten, kan huilen en schreeuwen ook een indicator zijn van ernstige misstanden.

In de betreffende woning bleek zich inderdaad een drama van Shakespeariaanse proporties af te spelen. Blijkbaar was het in het huis waar het gegil vandaan kwam maandag frikandellendag. De dochter des huizes had zich daar ongetwijfeld erg op verheugd, alleen werd haar dag – alsof maandagen nog niet vreselijk genoeg zijn – ernstig vergald door haar broertje. Het joch had het gewaagd de staaf separatorvlees die voor zijn zusje bestemd was zelf op te eten, waarop het meisje het op een gillen had gezet.

Toen de politie ter plaatse kwam en ontdekte wat de aanleiding voor het hele gedoe was, zijn de agenten zonder aanhoudingen te verrichten weer vertrokken. Als je het mij vraagt een verkeerde keuze. Als iemand op zo’n grove manier een ander – zijn bloedeigen zus bovendien – berooft van een heerlijke snack, is keihard optreden de enige optie. Dat de moeder het geschil uiteindelijk wist te sussen door een stel nieuwe frikandellen in het vet te gooien doet daar niets aan af. Het gaat immers om het principe, en dat principe hadden de dienders van de politie Den Helder best aan het jongetje kunnen uitleggen door op z’n minst te dreigen met een paar ferme tikken met die frikandelvormige rubberen latten die ze aan hun wapengordel hebben hangen. Van andermans frikandel blijf je af, laat dat voor iedereen duidelijk zijn.