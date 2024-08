Een gast kreeg een boete bij KFC omdat hij te lang over zijn kip deed

De voordelen van fastfood: het is snel klaar, je zit er goed vol van en – het allerbelangrijkste – het is goedkoop. Een dubbele hamburger met friet en cola kost maar een paar euro. Bij deze gast viel zijn KFC-rekening echter flink wat hoger uit.



Volgens de lokale nieuwssite Gazette Live, bezocht Mark Howie samen met zijn gezin de lokale KFC in Wolviston en gaf hij daar £23 uit. Op de maandag daarna lag er een boete van £60 in zijn brievenbus. De reden? Het duurde te lang voor ze hun eten op hadden.



Niet echt een goede deal.



Howie kreeg de boete van het parkeerbedrijf dat het parkeerterrein van de KFC beheert. Het limiet van een uur zou overschreden zijn met negentien minuten. Howie was niet echt blij. “Het verbaast me dat ze denken dat je binnen een uur kunt eten met een gezin. Met kinderen is dat best wel een opgave. Ik voel me slecht behandeld als gast.”



KFC wilde zich er in eerste instantie niet mee bemoeien, maar helpt Howie nu toch uit de brand. “We beheren niet de parkeerplekken bij onze zaak in Wolviston, maar onze fans zijn belangrijk. Dus hebben we samen gekeken met het parkeerbedrijf om Marks boete kwijt te schelden,” vertelt een KFC-woordvoerder aan MUNCHIES. “Het tijdslimiet op parkeren zorgt er voor dat er altijd vrije plekken zijn voor gasten. We nemen deze feedback zeker mee en gaan kijken hoe we het systeem kunnen verbeteren.”



We weten nu dus dat fastfood alleen zo mag heten als het in minder dan een uur opgegeten wordt.