Een gast plopt z’n bierflesje open met het dak van een trein en gaat verdiend viral

Het verhaal van de tweet van Patrick Dalton die viral ging, is er een van vindingrijkheid en overlevingsinstinct.

Afgelopen maandag postte de Engelse fotograaf een video waarin hij eenvoudig een flesje bier opent. Niet met een bieropener of met een aansteker, maar met de gleuven van de airconditioning van een trein.

“Ik heb zojuist een trein-lifehack gevonden!” tweette Dalton, met een shout-out naar de spoorwegmaatschappij die hem en andere passagiers zo gul, maar waarschijnlijk wel onbewust, voorzag van een eindeloze hoeveelheid bieropeners.

I feel like MacGyver or Ray Mears right now. — Patrick Dalton (@shitlondon) November 13, 2017

I'm going to dial that back to 'The Fonz', I was over excited. — Patrick Dalton (@shitlondon) November 13, 2017

Left the train to discover I've lost one of the rubber bits from my earphones. The Lord giveth, the Lord taketh away. — Patrick Dalton (@shitlondon) November 13, 2017

Bloody genius! Now we all know #gamechanger — Fliss Denham (@flisssity) November 14, 2017

https://twitter.com/gamer_ry/status/930556241595600896?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fgamer_ry%2Fstatus%2F930556241595600896

Een bijzondere uitvinding en zeker weten praktisch, maar blijft eigenlijk maar één belangrijke vraag over: “Waarom?” Volgens Dalton, die het dagelijks leven in Groot Brittannië laat zien in zijn Shit Londen-fotografieboeken, bestond zijn actie gelijke delen verveling en overlevingsinstinct. “De treindiensten in het Verenigd Koninkrijk zijn zo onbetrouwbaar dat drinken bijna cruciaal is om je door de stierlijke verveling van weer een vertraagde trein heen te helpen,” vertelde Dalton aan MUNCHIES in een e-mail. En die verveling zorgde ervoor dat hij een briljante ingeving kreeg.

“Toen ik zonder bieropener of ander alternatief zat, bevond ik mij plots in een noodsituatie,” vertelde Dalton. “Ik was bijna uitgedroogd, en toen kwam de wijsheid van Bear Grylls (de Britse avonturier, bekend van zijn televisieprogramma Ultimate Survival op National Geographic, red.) tot me: ‘Improviseer, pas je aan, overwin.’ Ik keek omhoog, zag de gleuven van de airco en ik wist dat die me ging redden. Ik bracht mijn biertje omhoog en de bovenkant van de fles gleed perfect in de opening. Met een bevredigend gesis ging het biertje open. Is dit een goddelijke interventie? Geen idee.”

Wat je er ook van vindt, deze bieropener is echt een geschenk van boven. Wisten jullie trouwens dat die tafeltjes in NMBS-treinen ook echt goed werken om een flesje Jupiler op te ploppen?

Dit artikel verscheen eerder op Munchies Nederland.