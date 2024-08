Deze gast probeerde binnen 24 uur 100 McChickens naar binnen te werken

Een McChicken is een burger van 350 calorieën die al jarenlang prijkt op de menukaart van McDonald’s. Een stuk gefrituurde kip tussen een wit hamburgerbroodje, met frisse ijsbergsla en een lik mayonaise. Het grootste gedeelte van de wereld zit vol na één broodje.

Maar niet Derek Metcalf, een laatstejaars student aan de Michigan State University. Hij probeerde om 100 McChickens naar binnen te werken binnen 24 uur. Metcalf kwam op het idee door een challenge die hij voorbij zag komen op Snapchat. De opdracht daagt mensen uit om een ziekelijke hoeveelheid burgers naar binnen te werken zonder je maaginhoud te legen. Een grote uitdaging. Je vraagt je af waarom iemand dit überhaupt zou willen.

Metcalf besloot zijn actie op Snapchat te zetten, en zijn video kreeg meer dan vijfduizend views. Het begon allemaal afgelopen maandag om half vijf ’s ochtends, toen hij begon aan tien kipburgers die hij die nacht bij de plaatselijke McDonald’s had gehaald. Om zichzelf voor te bereiden sportte hij elk weekend fanatiek. Zo zou zijn lichaam de enorme klap calorieën beter kunnen opvangen.

Maar naarmate de dag vorderde, werd het steeds moeilijker voor Metcalf om zijn uitdaging vol te houden. Op een gegeven moment kostte het hem dertig minuten om een burger naar binnen te werken. Het probleem was de saus. “Te veel mayonaise maakt een man zwak,” vertelde Metcalf aan het Lansing State Journal. “Het was erg zwaar om zo’n enorme hoeveelheid mayo te eten.”

Hoe later het werd, hoe langzamer zijn passen naar de McDonald’s werden. Hij ging steeds naar hetzelfde restaurant en bestelde elke keer vijf burgers. Deze werden vervolgens in de koelkast gegooid, om ze later in de pan weer op te bakken en in kleine stukjes te snijden zodat hij ze makkelijker weg kon krijgen.

Helaas mocht het niet baten. Metcalf strandde al bij 24 burgers. Een van onze MUNCHIES-collega’s gaf aan het een “lachwekkende poging” te vinden, een ander merkte op dat 24 burgers eten in één dag nog steeds een hele prestatie is. Jij, lieve lezer, mag hier zelf over oordelen.

Je hebt in elk geval een poging gewaagd, jongen.