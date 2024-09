Een geanimeerde samenvatting van de meest frustrerende momenten van het leven

Iedereen is op zoek naar wat rust in zijn leven en daarom staat het internet ook vol met video’s waarin objecten perfect worden geordend of verf wordt uitgesmeerd tot esthetische volmaaktheid. Kijk maar naar de views van oddly_satisfying en paintvideos en je snapt dat dit een trend is. Maar hoe zit het nou met die keren dat het leven niet loopt zoals je had gewild? De situaties die totaal geen voldoening geven? Met de video Unsatisfying brengt het team van Parallel Studio een ode aan alles wat ons frustreert en tot wanhoop drijft. In ongeveer anderhalve minuut zien we herkenbare situaties voorbijkomen die vast al eens het bloed onder je nagels vandaan hebben gehaald. Bijvoorbeeld een blikje fris dat in de drankautomaat vast blijft zitten of een lepel die in de soep valt. Het is moeilijk om deze video te bekijken zonder een beetje afkeer te voelen.

Bekijk de website van Parallel Studio voor meer van hun werk.