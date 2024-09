Een geïllustreerd gesprek met schrijver Stephen King

Wat schrijver Stephen King weet over angst is haast ongeëvenaard. In de nieuwste editie van Blank on Blank, waarin oude interviews worden voorzien van kersverse animaties, vertelt King over het verband tussen jong zijn, angst en creativiteit. Patrick Smith heeft de animaties gemaakt aan de hand van dit gesprek.

Volgens King heeft de koppeling tussen de kindertijd en angst veel te maken met hoe we de wereld zien als volwassenen. “We denken anders dan kinderen,” vertelde hij in een radio-interview in 1989. “Meestal denken zij langs hoeken, terwijl wij als volwassenen in rechte lijnen denken. Voor een kind is de kortste afstand tussen twee punten vaak geen rechte lijn. Zo denken we ook in dromen.”

In een andere scène praat hij over die keer dat hij een klein meisje met een stok op de grond zag tekenen. “Ze praatte met zichzelf, of met onzichtbare vrienden. Als ik dat had gedaan zouden voorbijgangers zeggen: er zit een volwassen man op de stoep met zichzelf te praten en met mensen die er niet zijn, en hij tekent met een stok – iets dat juist veel op mijn werk als schrijver lijkt. Mensen betalen mij om dit te doen.”

De kunstwereld werkte decennialang met dezelfde soort observaties als die van King. De surrealisten van begin twintigste eeuw waren bijvoorbeeld erg geïnteresseerd in het onderbewustzijn, en ook daarvoor werkten fauvisten met kinderlijke emotionele uitingen. De woorden van King herinneren ons eraan dat dromen, angst en het onbekende goede beginselen zijn bij het creëren van je eigen creatieve wereld. Bekijk de video hieronder:

