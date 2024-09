Een geïllustreerde gids om als jong mens slim te investeren

Een van de grootste verschillen tussen oude en jonge mensen, is dat oudere mensen niet de drang hebben om iedere eurocent die ze bezitten zo snel mogelijk weer uit te geven aan bier, frikandelbroodjes, snelle schoenen, telefoonabonnementen en grammen wiet.

Eigenlijk zou iedereen vrij makkelijk rijk kunnen worden door op jonge leeftijd geld te investeren in iets waar je op latere leeftijd dikke sommen geld mee kan binnen harken. Alleen doet niemand dit ooit, want waar moet je in godsnaam je geld in pompen, zodat je op latere leeftijd lekker kunt poedelen in het geld? Illustrator Sander Ettema helpt je op weg, met deze gids om slim geld te investeren in dingen die je over een tijdje een moddervette bankrekening zullen bezorgen.