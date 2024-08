Een geniepige gids om je voor te doen als wijnkenner

De wijnwereld is één grote teringbende. Overal doen ze maar wat. In Frankrijk krijgt een wijn z’n naam door het gebied waar-ie vandaan komt, in Nieuw-Zeeland staat de druif prominent op de fles en in Amerika zijn ze helemaal van God los en is pochen met de Californische zon het beste dat ze kunnen bedenken. En wat een premier cru is, betekent in elk Frans gebied ook weer net iets anders. Het is dus logisch dat de meeste mensen geen zin hebben om dat allemaal uit hun hoofd te leren of überhaupt niet weten waar ze moeten beginnen. Toch is dat heel jammer, want als je een goed geïnformeerde wijnhobbyist bent, heb je de perfecte dekmantel te pakken om elke avond lekker teut te worden.

Denk maar aan die ene oom die het altijd over “mooie wijnen” en “een goed glas” heeft. Hij drinkt wijn, dus zien mensen hem als een bourgondiër, een levensgenieter. Maar als hij elke dag net zoveel wodka als wijn zou wegwerken, zou iedereen hem associëren met een plastic tasje van de Lidl en niet met handgemaakte hutkoffers van Goyard.

Daarom wil ik je graag helpen om in no time te doen alsof je iets van wijn weet – zelfs al ken je het verschil tussen canei en een barolo niet. Beter imagematig dan een matig image, nietwaar? Dus doe je voordeel met onderstaande tips.

1: Vind nooit iets écht lekker

De echte snob is nooit helemaal tevreden. Het is wat makkelijk, maar met onvrede veinzen eikels al millennialang dat ze ergens iets van afweten. De kunst is alleen om het met mate te doen. Als je alles de grond in boort, kom je over als een lul. Maar als je op alles koeltjes of – nog beter – blasé reageert, lijkt het alsof je er echt over na hebt gedacht. “Prima in zijn soort,” is iets wat je altijd kunt zeggen over elke wijn. (En overigens ook over elke film, schilderij of bungalowtent, voor als je je in die kringen wil begeven.) Het lijkt enigszins positief en het suggereert dat jij de hele wereld al hebt geproefd.

2: Bestel altijd obscure wijn uit een nog obscuurder wijnland

Vraag bijvoorbeeld eens om een Egri Bikavér uit Hongarije. De bediening zal zich verontschuldigen, omdat ze het niet hebben. Maar dat wil je juist! Doe je ogen even dicht en zeg: “Doe dan maar iets wat daar enigszins bij in de buurt komt.” Wat ze ook als alternatief voorstellen, je kunt altijd op verslagen toon zeggen: “Ach ja, dat is prima.” Als de sommelier weg is, kun je tegen tafelgenoten zeggen dat dat natuurlijk totaal niet in de buurt komt, maar dat je ook niet moeilijk wilde doen. Jullie zijn per slot van rekening op een gezellig avondje uit. Naast een echte wijnsnob lijkt het nu ook alsof je wél een goed mens bent. Ideaal!

3: Gebruik deze vervelende smaaknotities om wijn te omschrijven

Rood: Tannines die precies genoeg body geven.

Dat is vaag genoeg om altijd wel te kloppen. Tannine is die ietwat bittere smaak die je vaak in rode wijn proeft. Het spul zit in de schilletjes en stokjes van druiven, maar als je het een keer echt wilt proeven, kun je het beste even op een theezakje sabbelen. Dat spul waardoor je een zure bek trekt, dat is nou tannine. Het klinkt misschien niet zo lekker, maar dat is het dus wel.

Wit: Goed in z’n zuren.

Wat betekent ‘goed’? Dat je er een klein mondje van krijgt, zoals bij een zure mat? Dat het de volle smaak van de wijn in balans brengt? Niemand weet het. Maar dat is ook het idee. Je bent vaag genoeg en je mededrinkers vullen de rest voor je in.

Mousserende wijn: Noten van versgebakken brood – of beter nog: brioche. Zeg brioche!

Wat hebben brood en wijn met elkaar gemeen? Inderdaad, gist. En in champagne en andere bubbelwijn zit vaak een boel gist, wat het naar brood laat smaken. Zo simpel is het. Net zoals champagne bubbelwijn is die moeilijk doet, is brioche brood dat lekker hoog van de toren blaast. Daarom werkt die vergelijking ook zo goed.

4: Kleding is het halve werk

Corduroy en ribfluweel zijn altijd een goed idee. Kleed je als een kakker van 82 of een dandy uit 1882. Ga eens winkelen voor een jasje met elleboogstukken, een kleine kleurige cravat die je in je overhemd draagt of een lekkere doorgestikte bodywarmer van Barbour. Vind inspiratie bij die hoogleraar kunstgeschiedenis waar je ooit met een half oog een vak over zuilen in de Griekse Oudheid hebt gevolgd. Draag alleen nooit – maar dan ook nooit – een alpinopet. Je valt dan meteen door de mand: de alpinopet is precies wat beginners denken dat de echte snob draagt.

5: Als je een wijn omschrijft, zeg dan altijd dat je iets mafs proeft

Zeg met een stalen gezicht: “Een pas geopend pak tennisballen.” Je tafelgenoten zullen je uitspraak zo bizar vinden, dat het wel moet kloppen. Het is wel belangrijk om je neus diep in het glas te duwen, in te ademen alsof je moet voorkomen dat er een bulletje in je bourgogne valt en daarna te kijken alsof je een windje ruikt. Kijk vervolgens peinzend naar rechtsboven en doe alsof je elk laatje van het smakenarchief in je hoofd opentrekt – natuurlijk doe je dat niet, je hebt die vreemde smaakkwalificatie al ver van tevoren bedacht. Tot slot benoem je je bizarre smaaknotitie alsof je eindelijk hebt uitgevogeld hoe je Israël en Palestina vrede kunt laten sluiten.

Pro tip: doe dit nooit als iemand van het restaurant je wijn laat proeven. Dat is alleen bedoeld om te proeven of er geen kurk (een nare bacterie die je wijn naar natte keldersokken laat smaken), oxidatie (het smaakt opeens naar de sherry die al sinds je geboorte bij je ouders in de kast staat) of andere fouten in zitten. Zo valt de slechte nepsnob meteen door de mand. Dat zou een fiasco zijn en dan heb ik niet over het soort fles waar chianti vaak in zit.

6: Ga flink lopen zeiken dat een wijn niet in het juiste glaswerk wordt geschonken

Voor elke soort wijn schijnt er ook een eigen soort glas te zijn. Zo moet en zal een bordeaux in een soort bloemenvaas geschonken worden en is het van essentieel belang dat een pinot noir uit een glas met een kleinere opening wordt gedronken. Het is natuurlijk overdreven om 32 verschillende typen glazen te hebben, en dat is ook de reden dat geen enkel restaurant zo moeilijk doet. Meestal hebben ze aan twee type glazen – wit en rood – wel genoeg. De afwasser is daar heel blij mee, maar jij moet dat ook zijn. Want dan kun jij altijd even zeggen dat het eigenlijk niet het juiste glas is, maar dat je het in al je barmhartigheid wel accepteert. Alleen echte snobs hebben genoeg tijd voor een uitgebreide glaswerkverzameling.

7: Wals

De echte kenner loopt altijd moeilijk te doen met z’n glas. ‘Walsen’ noemen ze dat. Dat moet de geuren van de wijn laten vrijkomen. Het ziet er meteen nogal professioneel uit, maar het is ontzettend makkelijk. Je moet gewoon met de voet van je glas langzaam rondjes draaien zodat er golfjes ontstaan. Doe het op het tempo van I Will Always Love You van Whitney Houston. Dat is de perfecte snelheid en daarnaast doet het zoete stemgeluid van Whitney zelfs wijn uit een kartonnen doos goed smaken.

Bestudeer ook even de gezichtsuitdrukking van Whitney als ze zingt, want dat zijn de perfecte bekken om te trekken tijdens het proeven van wijn.

8: Blijf voet bij stuk houden als je ontmaskerd wordt

Wijn is absoluut geen exacte wetenschap. Zo hebben zelfs echte experts moeite om de duurdere van de middenmoot te onderscheiden. Op elke regel en traditie is wel weer een uitzondering. Je hebt maar één antwoord nodig om je uit de penarie te redden als iemand zegt dat er helemaal geen sauvignon blanc in de Elzas groeit: “Je hebt volkomen gelijk, maar dit huis houdt er wat onorthodoxe methodes op na.” Je ontmaskeraar zal blij zijn dat je hem gelijk hebt gegeven – nu valt het minder op dat hij ook aan het bluffen is – en het lijkt alsof jij hele obscure wijnkennis hebt. Achteraf kijken jullie elkaar aan en weten jullie allebei dat jullie maar wat in de rondte lullen. Zojuist zijn jullie allebei toegetreden tot de Bilderberggroep der Bluffers. Gefeliciteerd.