Een geschiedkundige verklaring voor onze liefde voor prakken

Ik denk dat mijn jeugd redelijk doorsnee was wat de Nederlandse keuken betreft: eten wat de pot schaft en vaak bestond die pot uit het gouden trio aardappels, groente en vlees.

Maar waar de meeste jonge kinderen op een gegeven moment vrede sluiten met de losse bestandsdelen op hun bord, heb ik – geen geintje – de Hollandse pot geprakt tot ik op mijn achttiende het huis uitging. Nee, ik lieg, het is zelfs nog erger dan dat: het prakken deed ik niet zelf. Onder afkeurend oog van mijn moeder schoof ik mijn bordje door naar mijn vader, mijn stille vennoot in het prakcomplot. Hij wist namelijk veel beter de aardappels en groente tot een gladde massa te mengen, waardoor de individuele smaken van aardappel en groente gemaskeerd werden. En mijn ouweheer? Die was al lang blij dat ik mijn dagelijkse portie groente weer at.

Goed, tot zover de gênante bekentenissen uit mijn jeugd.

Terug naar het prakken: het is volgens mij een enorm bekend fenomeen, maar toch is er weinig over geschreven. Slechts enkelen wijden er woorden aan. Zo schreef Ronald Giphart ooit: “Prakken is de Nederlandse bijdrage aan de wereldgastronomie. Wij zijn het volk van prakkers en stampers.” En ook Najib Amhali beschrijft op een weinig appetijtelijke manier het fenomeen prakken in zijn filmpje Prakken, Prakken, Prakken. Hierin beeldt hij een Noord-Hollander uit die het prakken tot kunst heeft verheven en zich een klein deltaplan in de rondte prakt – inclusief het bekende kuiltje voor de jus.

