Een gesprek met de vrouwen van Gonewild, de bekendste pornosite van Reddit

Als je een beetje doorklikt op Reddit kom je erachter dat de website belachelijk groot is. Op Reddit kun je de laatste cryptonieuwtjes checken, fanfictie over Game of Thrones delen of handige tuiniertips lezen. De website voorziet de lezer ook van een heleboel porno. Volgens Reddit is Gonewild (NFSW) hun meest bezochte pagina, waar mensen hun persoonlijke naaktfoto’s en gifjes kunnen delen met andere Reddit-gebruikers. Die gebruikers kunnen er dan op stemmen. Je zou het kunnen zien als een groot platform waar amateuristische exhibitionisten zichzelf kunnen laten zien. Zowel mannen als vrouwen kunnen hun kiekjes delen op Gonewild. Hoewel de website overduidelijk over vrouwen gaat, en vaak niet zo inclusief is, zijn er wel verschillende subcategorieën binnen Gonewild, zoals sekse, etniciteit en lichaamsspecificaties. We waren benieuwd waarom mensen zoals jij en ik hun naaktfoto’s delen met de rest van de wereld, dus we belden een aantal vrouwen van Gonewild op.

Jolene, 24, Nederlands, student

Ik post sinds een maand foto’s. Ik begon ermee omdat ik een jongen en zijn vriendin had leren kennen – ze hebben een relatie en ik ben de derde partij. Zijn vriendin begon met het posten van foto’s, en we vonden dat allebei wel geil, dus ik begon ook te posten. Ik geniet van de aandacht, de complimentjes en het gevoel dat ik krijg als ik besef dat honderden mensen masturberen op mijn foto’s. Het is zo geil! Al die mensen die je willen. Ik bedoel, seks gaat over aantrekkingskracht en onze maatschappij is erg gebaseerd op waardering. Dus uiteraard bevalt het me om te weten dat honderden mensen een moord zouden plegen om je te kunnen neuken op de manier zoals ik het wil. Je neemt wel een risico door jezelf tentoon te stellen denk ik. Ik heb nog geen haatmail ontvangen of zoiets, maar ik weet dat het veel mensen overkomt. Ik vind dat echt heel gemeen. Als het je niet aanstaat, klik dan weg.

Amber, begin dertig, Verenigde Staten, werkt in de entertainment-industrie

Ik post ongeveer een jaar op Gonewild, hoewel dit al mijn vierde account is. Ik zit al meer dan vijf jaar op Reddit en ik was altijd ingeschreven op Gonewild. Ik heb er lang over nagedacht om iets te posten voordat ik het ook echt deed. Ik vind het leuk om foto’s te delen omdat ik geil word van het idee dat mannen ervan klaarkomen. En ik ben enorm seksueel dus ik geniet ervan om opgewonden te zijn. Het is bovendien een goede motivatie om fysiek in vorm te blijven. De negatieve aspecten zijn de pesters en het gevaar om herkend te worden. Meestal trek ik me niet zoveel aan van het gepest. Ik negeer ze of maak er een grapje over. Af en toe gebeurt het dat iemand een opmerking maakt die me raakt. Maar over het algemeen is het een fantastische ervaring.

Nicola, 29, Verenigde Staten, ontwerper

Ik post al een aantal jaar op Gonewild. Ik begon met posten omdat ik me verveelde en me alleen voelde nadat ik een relatie had beëindigd. Ik ben best wel exhibitionistisch en ik geniet van de gedachte dat ik iemands dag beter maak, hoe cliché dat ook mag klinken. Als ik kan helpen door iemand van wat materiaal te voorzien is dat een leuke bijkomstigheid. Ik geniet ook van sommige mensen die ik leer kennen; ik heb een vaste vriendengroep op Reddit. Je krijgt bovendien een heleboel zelfvertrouwen door alle positieve reacties die je krijgt wanneer je iets post. Het is gewoon een leuke ervaring. Er zijn maar weinig negatieve kanten. Ik ben weleens mensen tegengekomen die me probeerden wijs te maken dat ze persoonlijke informatie van me zouden hebben. Ze dreigden mijn geliefden te benaderen. Maar da’s altijd bluf. Ik liet een tijdje mijn gezicht zien op foto’s, maar toen werd ik zo populair dat mensen me begonnen te herkennen, waaronder een paar vrienden. Gelukkig waren ze er chill over, maar daardoor werd ik wel wakker geschud. Verder is er weinig negatiefs aan, behalve de hoeveelheid eenzame mensen die je ontmoet. Het is echt een eenzame wereld, en sommige jongens of meiden willen gewoon een praatje met je maken. Dat doe ik af en toe.

VixieMK

, 25, Verenigd Koninkrijk, beheerder

Ik post sinds anderhalve maand op Gonewild. Ik begon met posten om mijn zelfvertrouwen op te krikken. Bovendien wilde ik aan mezelf bewijzen dat ik echt ben, en mensen in tijdschriften dat niet zijn. Ik wilde aan anderen laten zien dat mannen en vrouwen hun voorkeur geven aan een natuurlijk beeld. Ik geniet ervan om mijn foto’s te delen, en om te bewijzen dat mensen een natuurlijk uiterlijk met rondingen meer waarderen. Het enige minpunt aan posten op Gonewild is de onvoorspelbaarheid ervan, sommige foto’s krijgen meer dan 700 upvotes en anderen krijgen er maar 30! En je kunt ook gekke berichten ontvangen. Ik probeer bijna al mijn ontvangen berichten te beantwoorden omdat ik het fijn vindt om ook mijn persoonlijkheid te delen (en niet alleen mijn lichaam). Soms is dat een uitdaging.

Jade, 29, Australië, beheerder

Ik post sinds een maand op Gonewild. Mijn man en ik maakten er een tijdje grapjes over, omdat we altijd wel hebben gedacht dat zoiets onze relatie meer betekenis zou kunnen geven. Hij genoot van de meisjes die op Reddit foto’s postten, dus ik begon er ook mee, om hem te verrassen. Hij kijkt er altijd naar uit om een nieuwe post van me te zien en het heeft een positieve uitwerking gehad op ons seksleven. Ik vind het fijn dat je op een makkelijke en leuke manier je uiterlijk en seksualiteit kan laten zien. Je bepaalt zelf je grenzen zonder dat je daarvoor veroordeeld wordt, en je kan er andere mensen leren kennen. Het gaat niet alleen maar om het posten van foto’s, maar ook om het vinden van gelijkgestemden. Iedereen is heel open-minded en vriendelijk. Er zijn hartstikke veel mensen die iets posten maar ik heb bijna nooit negatieve reacties gelezen, wat erg fijn is. Het is gewoon een kleine, vredelievende gemeenschap.

Kijk, er zijn overal mensen die slechte bedoelingen hebben. Soms hebben mensen het idee dat, omdat jij een foto hebt gepost, ze zich dingen kunnen toe-eigenen (een specifieke foto, video, internetseks, of het kopen van gebruikt ondergoed). Maar uiteindelijk verschilt het niet veel van hoe mensen nog steeds denken, overal. Bijvoorbeeld wanneer een vrouw uitdagende kleding draagt, en de zogenaamde suggestie die ze daarmee opwekt – namelijk dat ze seks wil. Of het idee dat wanneer vrouwen sexy foto’s plaatsen, ze er rekening mee moeten houden dat ze dan misbruikt of bedreigd zouden kunnen worden. Veel mensen moeten helaas nog leren wat respect en toestemming vragen precies inhoudt.

Ohja, en dickpics. Ik krijg zoveel dickpicks.

De namen zijn gefingeerd om de anonimiteit van de geïnterviewden te waarborgen.