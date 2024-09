Een gesprek met Patrick, de man achter Gays for Wilders

Bovenstaand beeld is natuurlijk gephotoshopt, foto via.

Patrick van Rijn is 37, homoseksueel, en woont in Soest. Hij werkt op een geitenboerderij die De Universiteit van de Geit heet, en is vrijwilliger voor de PVV. Ook beheert hij een twitteraccount dat Gays for Wilders heet. Patrick vindt dat de PVV veruit het meeste doet voor de rechten en acceptatie van LHBT’ers, en hoopt met zijn account meer gays aan te sporen om op die partij te stemmen.



Homo-emancipatie is van oudsher een links feestje, maar LHBT’ers zijn de laatste tijd steeds meer naar conservatief rechts verschoven. Volgens een exitpoll stemde in 2014 zo’n 21% van de homoseksuele stemmers op de PVV. Critici zeggen dat rechtse populistische partijen als die van Wilders alleen maar opkomen voor homorechten (hetzelfde geldt voor vrouwenrechten) als ze die kunnen gebruiken als argument om moslims, Marokkanen en vluchtelingen te bashen.

Ik sprak Patrick over Gays for Wilders, en over waarom hij zo’n fan is van de meest extreme partij die Nederland ooit heeft gekend.

Ha Patrick. Wat is Gays for Wilders?

Patrick van Rijn: Een twitteraccount om de PVV te promoten onder de gaycommunity. Ik tweet over zaken die met de verkiezingen, de PVV en LHBT te maken hebben.

Wat doet de PVV voor LHBT’ers?

Van alles. De PVV heeft bijvoorbeeld in 2012 het Roze Akkoord getekend, waarin stond dat allerlei kwesties rondom homoseksualiteit – zoals de weigerambtenaar, om maar wat te noemen – aangepakt zouden worden.

Ben je erg into politiek?

Ja, zeker. Ik ben een keer een petitie tegen de nieuwe burgemeester van Soest begonnen, en heb in 2014 campagne gevoerd voor de Partij van Soest, die net geen zetel haalde. Als er ergens tegenaan getrapt moet worden doe ik dat. Zoals de problemen in de wijk Smitsveen in Soest – een soort Kanaleneiland – met jongeren, allochtone jongeren.

Waar moet tegenaan getrapt worden?

Op een gegeven moment was hier wat wij noemen ‘het zwembadincident’: een meisje werd aangerand door een groep jongens. Dat was de druppel, en toen is burgerinitiatief Veilig Soest opgestart. Daar zat ik ook bij.

En even voor de duidelijkheid, is het zo dat er bij dat incident vooral allochtonen jongeren betrokken waren?

Ja, maar ik heb er een hekel aan om te zeggen dat het allochtonen zijn geweest, of Marokkanen, of wat dan ook. Ik kijk puur naar het gedrag, en daar beoordeel ik mensen op.

Maar je bent wel fanatiek PVV-aanhanger, hoe zit dat dan?

De PVV kijkt ook niet expliciet naar afkomst, maar naar gedrag. De PVV heeft vaak geroepen: iedereen die zich gewoon gedraagt en meedraait is welkom, en heeft niks van ons te vrezen.

Marokkaanse Nederlanders moeten het land uit, autochtone Nederlanders niet.

Je hebt niet het idee dat de PVV met twee maten meet?

Nee, dat vind ik niet. Kijk we hebben hier grote problemen met mensen met een migratieachtergrond, dat zijn puur de cijfers. Het zelfde geldt voor het aantal allochtonen in de bijstand. Daarnaast is de PVV sowieso voor zwaarder straffen, ook voor autochtonen. Mensen met een dubbel paspoort moet je uit kunnen zetten.

Homo-emancipatie was vroeger iets linksigs, was jij linksig?

Toen ik voor het eerst mocht stemmen heb ik op PvdA gestemd, omdat ik dat van huis uit had meegekregen, maar dat is meteen omgeslagen, en toen ben ik LPF gaan stemmen.

Omdat je vond dat de LPF het beste voor homo-rechten opkwam?

Pim Fortuyn was zelf homo, en hij zag wat er in Rotterdam gebeurde. Tegelijkertijd zag ik dat het hier ook aan het omslaan was.

Wat sloeg om?

Dat – ik bedoel dat niet heel erg negatief – de mensen met een migratieachtergrond de overhand gingen krijgen. Toen had ik iets van: dat kan niet de bedoeling zijn.

Wat is de relatie met homo-emancipatie?

Ik woon hier al heel lang en ik kan niet over straat zonder nageroepen te worden. Ook heb ik weleens briefjes door de brievenbus gekregen. Ik ben twee keer in mekaar geslagen. Mijn schuurdeur is beklad.

En dat komt voort uit een bepaalde bevolkingsgroep en daarom stem je op een rechtse partij die mensen het liefst het land uitzet.

De mensen die zich misdragen, ja, die moet je de Nederlandse nationaliteit ontnemen. Je hebt je aan te passen. Ik heb meegedaan aan het project ‘Lieve Premier’ van RTL Nieuws, en daarin zeg ik:

“Lieve premier. Andere culturen: prima, maar niet ten koste van onszelf.”

Ik sta open voor andere culturen, maar dat linkse idee van een multiculturele samenleving is gewoon mislukt. En als ik zeg tegen linkse partijen dat het mis gaat – ik heb in het verleden vaak mails gestuurd over nare dingen die ik heb meegemaakt – dan hoor ik niks terug. En in augustus staan ze wel weer met de Gaypride op een boot. Dat vind ik hypocriet.

De PVV komt wél op voor homorechten zeg je. Waarom staan er in het huidige verkiezingsprogramma precies nul woorden over homodiscriminatie of homo-emancipatie?

Is dat zo?

Ja.

Maar als je het verkiezingsprogramma van 2012 erbij pakt, of van 2010, dan wel. En daar is niks in veranderd.

Toch was het niet belangrijk genoeg voor ‘het A4’tje’.

Maar weet je waarom de PVV enkel één A4tje als verkiezingsprogramma heeft?

Nou?

Punt één: verkiezingsprogramma’s van 180 pagina’s leest niemand meer. Punt twee: iedereen weet inmiddels wel waar de PVV voor staat. Punt drie: die verkiezingsprogramma’s van andere partijen staan meestal bomvol beloftes. Wilders heeft zoiets van: ik ga geen beloftes meer doen, ik zet alleen neer wat ik wil bereiken in dit land.

Ja, bijvoorbeeld alle islamitische scholen en alle moskeeën sluiten. Een vrij onmogelijk plan, aangezien je daar om te beginnen al gauw een grondwetje of drie voor moet schrappen. Dat zijn toch veel lozere beloftes?

Het zijn geen beloftes, het zijn partijpunten waar ze voor staan. Dingen die ze graag zouden realiseren.

Maar wat nooit gaat gebeuren.

Dat is aan de kiezer.

Mijn punt is dat je andere partijen verwijt dat ze beloftes doen die ze niet nakomen, maar wel op een partij stemt die dingen wil die vrijwel volstrekt onmogelijk zijn.

Ik zie het als punten waar de partij voor staat, geen beloftes. Wilders kan één belofte doen: dat hij zich hard maakt voor de standpunten die hij heeft. Hij zal zijn best doen.

Je hebt een tweelingbroer die christelijk is en homoseksualiteit afwijst, toch?

Hij was drugsverslaafd en toen is hij opgevangen door een plaatselijke christelijke gemeente. Daar ontdekte hij dat in de Bijbel stond dat homoseksualiteit iets is wat God nooit zo bedoeld heeft. Later raakten we een keer in een discussie, tijdens een verjaardag. Ik zei: waarom zou God mij gemaakt hebben, als hij het niet zou willen? Ik denk dat hij homoseksualiteit met een reden heeft uitgevonden, bijvoorbeeld als middel van geboortebeperking, omdat we er hier zo’n klerezooi van maken. Toen had ik hem.

Terug naar homorechten. In 2013 stelde D66 voor om voorlichting over LHBT op scholen te monitoren, maar de PVV stemde tegen .

Volgens mij is dit onderwerp al opgenomen in het Roze Akkoord.

Maar in 2013 hebben ze tegen gestemd.

Waarom zou je een aparte motie moeten indienen als het al in een akkoord staat dat is aangenomen?

Je hoeft in elk geval niet tegen te stemmen.

Ik vind niet dat je dubbele moties hoeft aan te nemen.

De PVV is tegen de aparte opvang van LHBT-asielzoekers.

Ja, omdat de PVV vindt dat je de daders moet aanpakken en terugsturen, niet de slachtoffers apart moet opvangen.

De PVV is tegen de vergoeding van PreP.

Ik zit hier in een dubio. Ik vind het goed als het beter beschikbaar wordt, maar het moet geen vrijbrief worden om onveilige seks te hebben.

Het gaat om de vergoeding van een pil voor risicogroepen.

Het is wel een heel duur medicijn. En aangezien de zorgkosten al de pan uit reizen, zorgt dat voor twijfel bij me. Kijk, een condoom zou voldoende bescherming moeten bieden.

De PVV is ook tegen de transgenderwet, waardoor transpersonen hun officiële geslachtsregistratie eenvoudiger kunnen laten wijzigen.

Daar weet ik de achterliggende gedachte niet van, dus daar durf ik niks over te zeggen.

Een week geleden werd het Regenboog Stembusakkoord gepresenteerd, waarin staat dat in de Grondwet duidelijker wordt opgeschreven dat discriminatie op grond van iemands ‘LHBTI-zijn’ verboden is. De PVV heeft dit niet getekend.

Ik weet waarom. In dat akkoord staan dingen zoals dat drie-ouderschapssituaties moeten kunnen. Daar sta ik ook niet achter. Ik ben blij dat we kinderen kunnen adopteren, maar ik vind niet dat de donor ook rechten moet krijgen zodat een kind drie ouders krijgt. Kijk, kinderen zijn het grootste slachtoffer van scheidingen, ik heb het zelf meegemaakt. En je weet: met hoe meer mensen je bent, hoe sneller er een conflict kan ontstaan.

PVV-stemmers staan volgens onderzoeken het negatiefst tegenover homo’s, als je de religieuze partijen buiten beschouwing laat. Is dat iets wat je tegen de borst stuit?

Ik ben het niet eens met die onderzoeken.

Leg eens uit?

‘Minder tolerantie’ wordt gemeten aan de hand van vragen zoals of je tegen het homohuwelijk bent. Bovendien hebben ze het over, ik meen, 11%, terwijl 95% van de Nederlandse bevolking positief staat. 53% van de islamitische aanhang accepteert homoseksualiteit niet.

Het gaat nu over jouw partij.

Zolang ze hun klauwen thuishouden, vind ik dat je, zoals mijn broer, de mening mag hebben dat homoseksualiteit iets abnormaals is. Maar dat geeft iemand niet het recht om iemand te krenken, discrimineren of aan te vallen.

Maar vind je het niet vervelend?

Nee want dat is hun mening. Het gaat mij erom wat de PVV doet, niet wat de achterban vindt.

We moeten zien te voorkomen dat partijen als DENK groot worden. Ze zeggen dat ze voor de Nederlandse rechtsstaat en democratie staan, maar als je dan doorvraagt dan zie je dat dat eigenlijk helemaal niet klopt. Ze zeggen dat ze tegen discriminatie zijn, maar ik heb ze nog nooit gehoord over discriminatie jegens LHBT’ers. Ze hebben een dubbele agenda.

De PVV wordt ook vaak verweten dat ze een dubbele agenda hebben, dat ze homorechten alleen belangrijk vinden als ze daarmee moslims en Marokkanen in een kwaad daglicht kunnen zetten.

Ik weerleg deze vraag met het feit dat de PVV Het Roze Akkoord heeft ondertekend.

Dat was geen tactische overweging?

Dat was echt oprecht. Ik ken heel veel PVV-volksvertegenwoordigers, en het voelt voor mij echt als een warm bad als ik met ze praat.

Wat ga je vanavond doen als de PVV wint?

Ik drink vrijwel nooit alcohol, maar ik denk dat ik dan wel een feestje ga vieren.