Een gesprekje met de man die Donald Trump speelt in pornofilms

Na Ron Jeremy is Evan Stone waarschijnlijk de bekendste nog levende mannelijke pornoster die nog steeds actief is in de industrie. Stone is inmiddels 52 jaar oud, heeft in bijna tweeduizend scènes gespeeld, twaalf AVN-awards gewonnen, dertig centimeter in z’n broek zitten, en neukt nog steeds op camera op een verbazingwekkend niveau. Hij zegt zelf dat hij het zo lang heeft volgehouden doordat hij overal de humor van kan inzien, wat waarschijnlijk ook de reden is dat hij in zoveel parodieporno heeft gespeeld.

In de afgelopen maanden heeft Stone ook een paar maandsalarissen verdiend door de nieuwe president Donald Trump te spelen. Hij speelde de hoofdrol in Hustlers pornofilm The Donald, die afgelopen voorjaar is uitgekomen, en speelde daarna in een rits pornoparodieën die gratis te bekijken zijn op The Pornington Post.

“Ik heb al genoeg prijzen gewonnen voor m’n overdreven acteerwerk, dus ik dacht dat ik die kerel wel kon spelen,” vertelde Stone.

En dat is geen grapje – de film is zo overdreven dat het meer vunzige vaudeville is dan iets waarop je zou willen masturberen. Er zijn debatscènes met een nep-Hillary waarin beide personages aan het einde een bak sperma over zich heen krijgen. Er is ook een aflevering met Obama, Melania en Ivanka, en eentje met de titel “Motorboating Malia.” Je snapt het idee.

“Helaas lijkt het erop dat ik een van de weinige mensen ben die ervan profiteert [dat Trump gewonnen heeft],” zei hij toen ik hem belde na de verkiezingen. Trump zal de komende vier jaar veel in het nieuws zijn, en als iets in het nieuws is, maakt iemand er wel porno van. Tijdens het interview praatte Stone, naast de toekomst van zijn Trump-impersonatie, over waarom komedieporno nodig is in deze tijden en probeerde hij zelfs te raden wat voor porno de nieuwe president graag kijkt.

VICE: We spraken elkaar voor het eerst op de verkiezingsdag, nog voor de resultaten binnen waren, en alles liep nogal anders dan veel mensen verwacht hadden. Wat verbaasde jou het meest?

Evan Stone: Nou, sowieso dat Trump won. En ik wilde het eerst niet zeggen, maar ik dacht dat Proposition 60 [waardoor porno-acteurs verplicht zouden worden om een condoom te dragen] er doorheen zou komen en de volledige pornoindustrie naar Las Vegas moest verhuizen – ik wil niet in de woestijn wonen! Toen ik stemde, begon ik daar wel aan te twijfelen, omdat in de uitleg op het stembiljet stond dat het de staat Californië miljoenen en miljoenen dollars zou kosten als de industrie moest verhuizen. Ik had niet verwacht dat ze dat erin zouden zetten omdat het niet echt onpartijdig klinkt, maar misschien lazen mensen dat en dachten ze toen: oké, we moeten toch maar tegen Prop 60 stemmen. Mensen stemmen uiteindelijk toch met hun portemonnee.

De man die je in pornoparodieën speelt is nu de nieuwe president, in plaats van een van de kandidaten. Verandert dat wat voor jou?

Ik belde de regisseur van alle video’s die we maken voor Pornington Post en vroeg: “Wat doen we nu?” Hij antwoordde: “Je hebt gegarandeerd een baan voor de komende vier jaar!” Ik vertelde hem dat ik nog veel verder wilde gaan met de serie. Ik wil er eentje filmen die plaatsvindt in het Witte Huis, maar Obama en Biden hebben besloten om te blijven en hangen rond terwijl mijn Trump-personage van de ene blunder in de andere valt. Er zijn natuurlijk seksgerelateerde gesprekken, maar er komen ook grappen in voor waarbij Obama en Biden een Keniaans paspoort in het Oval Office verstoppen om Trump te pesten.

Als we een onbeperkt budget hadden, zouden we naar de woonplaats van Mike Pence gaan, en onze vrijheid van meningsuiting uitoefenen door de film daar te schieten – misschien zelfs in het huis waar hij opgroeide, als het gehuurd kan worden. We moeten alleen nog een kerel vinden om Pence te spelen.

Van welke andere politieke gebeurtenissen willen jullie nog een parodie maken met het oog op de verkiezingsuitslag?

We passen het script vaak twee dagen van tevoren nog aan omdat de dingen die we op de hak nemen constant veranderen. Wat handig is voor ons, is dat Trump al heeft gezegd van, dit is precies wat ik ga doen; dit zijn de mensen die ik ga aanstellen, etcetera . Zelfs als hij niet alles doet wat hij beloofd heeft tijdens zijn campagne, geeft het ons nog steeds genoeg munitie om mee verder te gaan.

We hebben er al een gedaan waarin we de grensmuur belachelijk maken, maar we zitten erover te denken de volgende keer een parodie te maken over het aanstellingsprobleem van het Hooggerechtshof. We proberen uit te vogelen wie het gaat worden zodat we een acteur kunnen casten die hem of haar in toekomst kan spelen. Al deze dingen schrijven zichzelf. Het kan gewoon niet dat Trump een hoop van zijn beloofde dingen gaat waarmaken. Dat is niet mogelijk. Ik weet zeker dat de komende vier jaar supergrappig gaan worden. Ik heb geen idee hoe ik het überhaupt ga volhouden.

Denk je dat pornofans nog meer interesse in deze parodieën zullen hebben nu Trump president wordt?

Zeker! Kijk hoe geweldig Saturday Night Live het doet met hun Trump-satire. Mensen zijn op zoek naar dit soort luchtigheid met alle serieuze zaken die er gaande zijn. Je moet kunnen lachen, anders word je gek. Mensen willen lachen en mensen willen zich aftrekken, en daar ben ik voor.

Naar wat voor porno kijkt Trump, denk je?

Dat is een goede vraag! Ik heb een tijdje een sm-kelder gerund, en de dominatrices zeiden dat hun klanten vaak CEO’s, dokters en advocaten waren – niemand daar was monteur. Ze hadden allemaal een leidinggevende functie en veel macht. Misschien is dat bij hem wel hetzelfde!

Hoe denk je dat Trump zou reageren als hij een van jouw parodieën van hem ziet?

Die vent heeft totaal geen humor als het gaat om grappen waarin hij belachelijk wordt gemaakt. Denk aan de benefietroast waar hij volledig afging. Hij kookte gewoon. Het was een roast en hij kon het niet aan! Hij zou me niet aanklagen. Ik denk dat hij slimmer is dan dat als het om rechtszaken gaat. Het zou de video’s alleen maar meer aandacht geven. Zodra hij de strijd aangaat, wordt het een nieuwe Backdoor Sluts 9, een van de best verkochte pornofilms ooit, die sowieso meer aandacht kreeg nadat South Park er een aflevering over had – hij zou ons een plezier doen.

