Een gesprekje met de tiener die Mia Khalifa’s gezicht op z’n been liet tatoeëren

Het is geen pretje om een tiener te zijn, en het is zeker pretje om een tiener te zijn als je hebt besloten om het gezicht van jouw idool op je lijf te laten tatoeëren, en daarna door dat idool een idioot wordt genoemd ten overstaan van haar ruim 750 duizend instagramvolgers. Dat is precies wat F.A. overkwam, een zeventienjarige Braziliaanse scholier die de delicate gezichtstrekken van de Libanees-Amerikaanse voormalige pornoster (en huidig webcammodel) Mia Khalifa op zijn been liet tatoeëren. Mia was niet onder de indruk, en liet dat ook duidelijk merken op haar officiële instagramaccount door hem drie keer in één post een “idioot” te noemen:

F.A. had deze reactie niet zien aankomen. Hij is fan van Mia Khalifa (die, hoewel ze zich maar drie maanden met porno bezig hield, veel indruk maakte in de pornowereld en in december 2014 de meest gezochte pornoster op PornHub was) en het leek hem leuk om haar gezicht op zijn lichaam te hebben. Het was niet zo’n grote stap voor hem – hij is dan wel minderjarig, maar hij heeft al twaalf andere tatoeages. Bovendien was de tattoo-artiest die hij had gevonden bereid om ‘m gratis te zetten.

Videos by VICE

Hij tagde de account van Mia in de foto die hij plaatste van zijn nieuwe tatoeage, en kreeg toen een notificatie dat zij hem terug had getagd. “Ik had niet verwacht dat ze het zou zien. Ik dacht: dit meisje is beroemd, ik kom uit een dorpje in de middle of nowhere van Brazilië,” zegt hij over de telefoon. “Ik had nooit gedacht dat zij het zou zien, op haar profiel zou plaatsen en, nog erger, me een idioot zou noemen.”

Ik belde F.A. op om te praten over zijn liefde voor Mia en zijn nieuwe tatoeage.

VICE: Ben je een grote fan van Mia?

F.A.: Nou ja, ik denk dat bijna elke man in Brazilië wel weet wie ze is. Maar ik volg haar wel op Instagram en Facebook. Ik weet dat ze gestudeerd heeft, dat ze getrouwd is. Dat soort dingen. En toen heb ik dat ook gedaan.

Waarom?

Nou, vroeger lieten matrozen plaatjes van Marilyn Monroe op hun arm zetten. Dus het leek mij een goed idee om er eentje van Mia te hebben, als een soort eerbetoon aan die traditie. Maar ik wist wel dat de meeste mensen me zouden uitlachen.

Hoe voelde je je toen je zag dat ze jou getagd had?

Eerst vond ik het top, zo van: “Fuck, Mia Khalifa heeft me getagd!” Maar toen zag ik “idioot”, “idioot”, “idioot”. Dat was nogal bruut. Ik kan het niet zo goed uitleggen – maar ik was echt verdrietig. Ik heb die tatoeage genomen uit liefde en bewondering. Maar het stoorde me niet zo erg dat ik heb overwogen om hem te laten verwijderen ofzo. Ik denk niet dat ik hem ooit zal laten verwijderen – ik heb er totaal geen spijt van.

Heb je op haar post geantwoord?

Nee. Ik kreeg wel veel berichten van vreemden die me een idioot noemden. Andere mensen verdedigden me. Maar dat boeit me allemaal niet zo. Mijn vrienden vinden me een held – zij zeggen dat dit ook alleen een Braziliaan had kunnen gebeuren.

Is de tatoeage precies zo geworden als je wilde?

Min of meer. Ik wilde hem al maanden, maar de eerste tatoeëerder die ik erover sprak, vroeg er R$1500 [440 euro] voor. Toen heb ik iemand anders gevraagd, en die zei dat hij het wel gratis wilde doen. Dus ik zei: “Let’s go!” Het is niet honderd procent geworden wat ik hoopte, maar die gast was wel goed. Het lijkt echt op haar. Ik ben erg blij met het resultaat.

Weet je moeder wie Mia Khalifa is?

Nee. Ik heb het weleens over haar gehad, maar mijn moeder weet niet precies wie ze is. En tatoeages zijn gewoon mijn ding – ik hou ervan. Ik heb er nu dertien in totaal, en ik ben het zelf ook aan het leren. Het stoort mijn moeder niet.

Ik ben blij te horen dat je geen spijt hebt.

Ik doe wat ik wil en ik laat andere mensen doen wat zij willen. Mijn lichaam, mijn regels.

Bedankt!