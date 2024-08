Een gevangenispooier legt uit hoe bruut zijn handel eraan toegaat

Laatst vroeg ik mijn neef, die in de gevangenis zit, om zijn leven te omschrijven. “Je staat op de binnenplaats en je kijkt naar een muur,” vertelde hij me toen ik hem belde. “Als je dan genoeg hebt van die muur ijsbeer je een beetje heen en weer op die binnenplaats. Dag in, dag uit.” Ik vroeg hem waar hij aan dacht als hij over de binnenplaats ijsbeerde. “Seks,” smaalde hij. “Seks… en soms religie.”

Gevangenen die verlangen naar lichamelijk contact met elkaar worden in het Australische gevangenissysteem “katten” genoemd. Het laatste dat zij willen is dat dit bekend wordt, dus houden ze het discreet – net als katten. Homoseksualiteit trekt vaak geweld aan in het ruwe klimaat van de gevangenis, dus als je wilt overleven kun je beter niet teveel opvallen.

Er zijn echter mensen, die baat hebben bij zowel het geweld als de behoefte aan fysiek contact. Dit zijn de gevangenispooiers. Dankzij mijn neef lukt het mij om er een te vinden. GK* is een Turkse gevangene, die sinds zijn achttiende regelmatig in de gevangenis heeft gezeten en momenteel zeven jaar zit voor een gewapende overval. We spraken hem over hoe hij doet wat hij doet, en hoe hij met zichzelf kan leven.



O, en een kleine waarschuwing. Veel van het onderstaande is best schokkend.



VICE: Hey, je was geen pooier buiten de gevangenis. Hoe ben je in de gevangenis toch in dit vak beland?

GK: Goh, ik werkte in de jaren ’90 al bij een aantal Aziatische bordelen, dus exploitatie was niet nieuw voor me. Toen ik hier belandde ben ik gewoon hetzelfde gaan doen. Ik merkte een aantal katten op in mijn sectie en bood ze mijn diensten aan. Ze betaalden me om elkaar te mogen pijpen, daarna bood ik ze aan bij mannen waarvan ik wist dat die undercover ook katten waren. In het begin reageren ze allemaal defensief, maar vroeg of laat wordt er dan toch op mijn deur geklopt met een wanhopig aanbod.



Het nieuws verspreidde zich en zo kwamen er steeds meer katten naar me toe om me om mijn diensten te vragen. De meerderheid van ze zijn junkies die zelf niets kunnen regelen, ik geloof dat ze niet eens homo zijn. Er kwam ooit een 20-jarig jochie naar me toe voor werk. Ik checkte zijn armen en ze waren een fucking veldslag dus wees ik zijn verzoek af omdat het niet juist is. Ik heb ook kinderen en hij wist niet in wat voor situatie hij zichzelf bracht. Hij was gewoon weer een slachtoffer van het systeem, snap je? Een junkie. Die zijn wanhopig om hun drugs te krijgen. Maar dit soort dingen laat ik niet gebeuren, niet zolang ik het voor het zeggen heb.

Wat doe je met het geld?

Ik koop schoenen. Daar ben ik door geobsedeerd. Ik kan waarschijnlijk wel twee nieuwe paren per dag rocken. Op sommige dagen word ik helemaal wild van de Air Max, maar mijn favorieten zijn de Asics en de Nimbus. Ik heb één paartje dat een jaar of twee geleden uitkwam, met zwart en een fluorescerende groene camouflageprint. Die bewaar ik nog, misschien dat ik ze volgend jaar op mijn verjaardag aantrek.

“Meestal weten de klanten wie ze willen neuken, afzuigen, of door afgezogen willen worden.”

Maar waarom de seks? Heb je als kind ooit vreemde ervaringen gehad met seks?

Ik herinner me nog dat ik in de slaapkamer van mijn ouders op zoek was naar geld zodat ik naar de melkbar kon lopen om voor twee dollar iets te roken kopen. In één van de laden vond ik condooms, glijmiddel, en allerlei soorten vreemde seksspeeltjes. Het fuckte me echt op omdat je nooit verwacht dat je ouders dingen doen waar jij je op aftrekt. Ik begon anders naar mijn moeder te kijken. Mijn eerste vriendin was ook een stripper. Ik weet niet of je dat ook wil psychoanalyseren. Maar het heeft hoe dan ook niks met seks te maken. Geld gaat boven wijven vriend. Geld is je motief als je wilt overleven.



Vertel me eens hoe je er in de gevangenis voor kunt zorgen dat je betaald krijgt.

De gevangenis is niet zo goed beveiligd, dus er is meer toegang tot drugs en sigaretten. Als de klanten zoiets aan te bieden hebben zouden we tot een overeenkomst kunnen komen, maar meestal gaat het om geld, gestort op een bankrekening. Ze vragen dan aan hun familie om het geld te storten en dan doe ik de rest.

En die ‘ klanten‘ vertellen jou gewoon wat ze willen?

Meestal weten de klanten wie ze willen neuken, afzuigen, of door afgezogen willen worden. Ze hebben er vaak genoeg over na kunnen denken op de binnenplaats. Soms bedenken de klanten al illusionaire relaties in hun hoofd. Ze claimen niet te hoeven betalen omdat ze een relatie hebben. Ik had een kerel die heel bekend was in het gevangenissysteem. Hij nam bloemen mee en verspreide ze over het bed voordat hij zijn ‘vriendje’ neukte. Toen besloot hij dat hij niet meer hoefde te betalen omdat ze verliefd waren. Hij sloeg me met een stanleymes in mijn gezicht. Dus toen ze lagen te slapen heb ik een ketel vol kokend water over ze heen gegooid en ze geslagen met een sok waarin ik een aantal stenen had gestopt die ik op de binnenplaats had verzameld. Nu betalen ze me allebei voor hun kleine liefdesaffaire.



Wat krijgen de sekswerkers?

Die krijgen genot. En soms schuif ik ze een beetje crystal meth toe. Als iemand wilde dat ik vrouwen zou neuken voor mijn beroep, hoefde die alleen nog eten aan me te geven. Ik zou altijd werken, vakanties inbegrepen. Maar de realiteit is dat niemand een te zware, harige Turk voor seks wil betalen. Ze houden van jonge fitness freaks. Ze geven er niet om als je respect op de ouderwetse manier hebt verdiend. Zolang je een Mercedes hebt en een pak aan doet naar je werk neuken ze je. Ik let op de jongens, als ze iets nodig hebben vinden we daar wel wat op en krijgen ze bescherming.



Dat lijkt me geen makkelijke manier om respect te verdienen.

Tegenwoordig krijg je respect als je veel geld hebt, maat. Als je dure spullen koopt, een fancy huis hebt. De oude criminele gedragscode is allang verleden tijd maat. Er zijn informanten die over de binnenplaats wandelen alsof die van hun is, omdat ze de juiste mensen betalen en hun meisjes zover krijgen om elke paar weken methadon en crystal meth langs te brengen. Criminelen zijn weer terug bij af. Het gaat allemaal om survival of the fittest. En de sterkste overlever is de leeuw van de binnenplaats.

Ben je ooit aangevallen, nadat je weer op jouw manier voor iemand seks had geregeld?

Ik ben vaker geslagen en gestoken dan ik kan tellen. De ergste keer was toen er een nieuwe moslimgozer in onze unit kwam. Hij had aan kinderen gezeten en was een slechte kat. In plaats van zijn hoofd aan puin te slaan heb ik hem gehoereerd aan een paar gasten waarvan ik wist dat ze interesse hadden. Hij schikte zich in en heeft nooit geklaagd. Maar toen de moslims hoorden dat ik een andere moslim gehoereerd had werd ik een dag later vier keer gestoken en in een coma geslagen.



Wat is het gewelddadigste dat je ooit hebt gezien?

We weten allemaal wat er vorig jaar in juli is gebeurd [toen er een onderwereldfiguur in de gevangenis overleed nadat bewakers hem in elkaar hadden geslagen, red.]. Ik zag één van de jongens vermoord worden nadat hij ruzie had met een paar gevangenisbewakers in zijn afdeling. Hij had één van hen flink in elkaar geslagen. Ze hebben toen de Toggies gebeld [een lid van TOG, de Tactische Operatie Groep]. Blijkbaar kon je die gozer door de hele afdeling horen schreeuwen terwijl ze zich op hem uitleefden. Daarna was er stilte. De hele gevangenis was stil. We probeerden te luisteren naar die honden die hem sloegen. Hij stierf later die nacht. Ze zeiden dat hij een allergische reactie had gekregen, omdat er op zijn afdeling traangas was gebruikt.

