Een gezamenlijk cadeau is leuk om te geven, maar niemand heeft ooit zin om het te regelen

Cadeaus krijgen is leuk, maar iemand glinsterende ogen bezorgen door een cadeau te geven is misschien nog wel leuker. Voordat je iemand een cadeau kunt overhandigen, moet je dat alleen wel eerst kopen, en dat is vaak weer een stuk minder leuk.

Omdat mensen er heel goed in zijn om hun verantwoordelijkheden af te wentelen op anderen, maakt iedere Nederlander van onder de 35 het volgende proces gemiddeld 4,7 keer per jaar zuchtend mee:

Stap 1: Het bedenken van het cadeau

Sandra is bijna jarig. Haar studievrienden Tim, Emma, Farid, Roos en Aaron vinden Sandra aardig, omdat ze redelijk grappig is en soms haar aantekeningen met hen deelt. Daarom besluiten ze samen een cadeau voor haar verjaardag te kopen. Emma maakt een whatsappgroep aan met als groepsnaam ‘ De geheime club over dat ene‘, waarin ze met z’n allen bespreken wat er voor Sandra gekocht moet worden. Omdat ze een enorme liefde voor de ruimtevaart heeft, valt de keuze al snel op een grote ingelijste foto van de Melkweg, die Farid in een winkel heeft zien hangen. Dit past binnen het afgesproken budget, en hangt vast mooi boven haar hemelbed.

Stap 2: De ijzingwekkende stilte

Vervolgens gaat het whatsappgesprek een cruciale fase in. Want een goed idee is één ding, maar iemand een idee cadeau doen, werkt meestal niet zo goed. Iemand moet die rotposter gaan kopen. De whatsappgroep was ruim op tijd aangemaakt, en het cadeau al weken voor de verjaardag bedacht, maar nu volgt opeens een dagenlange radiostilte, alsof iedereen het opeens heel druk heeft met andere dingen. Als Tim na een week van oorverdovende stilte vraagt wie dat ding eigenlijk gaat kopen, volgt een nieuwe stilte. Drie dagen voor de verjaardag – Sandra heeft dan waarschijnlijk al papieren bordjes gekocht om de taart op haar feestje van te eten – gooit Tim er een noodkreet uit: “HALLO, WIE GAAT DIT KOPEN???”

Stap 3: De paniek slaat toe

Omdat iedereen nu ook wel beseft dat zwijgen niet langer een optie is, druppelen de antwoorden binnen. Roos laat weten dat ze het echt heel druk heeft met haar verzorgpony Gijsbert, die in de stal van haar ouders staat. Aangezien haar ouders aan de andere kant van het land wonen, heeft ze absoluut geen tijd om langs de posterwinkel te wippen.

Roos vindt dat Farid maar moet gaan, omdat hij precies weet welke poster het moet zijn. Farid laat direct weten dat hij te druk is met z’n tentamen. Bovendien vindt hij Sandra ook weer niet zó aardig, al is hij slim genoeg om dat niet tegen iedereen te zeggen. Tim vindt dat hij het deze keer niet hoeft te regelen, omdat hij de vorige keer ook al de surpriseparty voor Emma heeft georganiseerd. Emma vertelt eerlijk dat ze het cadeau even niet kan voorschieten, omdat ze helemaal blut is. (Dat haar geldgebrek is te wijten aan haar belachelijke shopverslaving vertelt ze er dan weer niet bij.)

Stap 4: De eeuwige goeierd werpt zich op

Natuurlijk is het uiteindelijk toch Tim die door de regen en koude wind naar de posterwinkel fietst, om ervoor te zorgen dat de verjaardag van Sandra niet op een fiasco uitloopt. Hij betaalt de poster, fietst met het ding onder z’n arm terug naar huis, en neemt het ding die avond mee naar Sandra’s huis.

Het feestje van Sandra is erg gezellig. Ze is blij met haar ingelijste sterrenstelsel, en de taart die ze heeft gebakken is lekker.

Stap: De grimmige aftermath

De dag na afloop van het feestje stuurt Tim nog een appje naar de groep. ‘Maken jullie allemaal nog een tientje over?’ Het is het laatste bericht dat er wordt geplaatst, voordat de vrienden de groep een voor een verlaten. Tot op de dag van vandaag heeft Tim nog geen euro van zijn vrienden gezien. Zijn goeie gedrag is nooit beloond – sterker nog, het is afgestraft. Tim heeft zijn lesje wel geleerd: doe nooit iets goeds voor de wereld, want je krijgt er blijkbaar niks voor terug.

Conclusie én oplossing voor de toekomst:

Wat we hebben geleerd van dit persoonlijke inkijkje in de vriendengroep van Sandra? Behalve dat je geen verzorgpony moet nemen in het dorp waar je ouders wonen, is de belangrijkste les dat we meer respect moeten hebben voor die ene vriend die altijd de taak op zich neemt om de gemeenschappelijke cadeaus te regelen. We kennen namelijk allemaal een Tim. Misschien ben je er zelf wel een.

