Een gids voor artiesten die bang zijn hun bek open te trekken over politiek

Onze verkiezingen gaan tussen een racistische tiran en een schijnheilige normalo. Dat ons land onze engagement kan gebruiken staat als een paal boven water. Toch hoor ik, ondanks de hoogte van de nood, vrijwel nul liedjes uitkomen die ook maar een beetje betrokkenheid tonen voor de maatschappelijke chaos. Waar is de muziek? De protestnummers? De punk?

Misschien hebben de artiesten het wel gewoon opgegeven. Het gevreesde “ik kan er toch niets aan doen”-sentiment. Toch weiger ik dat te geloven nadat het hele land toekeek hoe Boef een meute pubers op de been kreeg om midden in de nacht een gevecht bij te wonen in Tilburg. Een andere mogelijkheid is dat de artiesten bang zijn dat ze een verkeerde mening hebben waarmee ze hun publiek vervreemden. Als dat het geval is: fuck you, muzikanten. Lafbekken. Ga rechtop zitten en laat me je corrigeren.

