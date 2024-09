Een GIF-wedstrijd geeft oude foto’s, posters en schilderijen een nieuw digitaal leven

Oude historische tekeningen, posters en schilderijen van Victoriaanse archieven tot de New York Public Library zijn verwerkt tot gifjes. De competitie “GIF IT UP” van de Digital Public Library of America is een wedstrijd voor zowel beginners als doorgewinterde GIF-makers met als doel om archieffoto’s van openbare instellingen tot leven te brengen.

Het GIF-toernooi werd de eerste keer georganiseerd in 2014 door de Digital Public Library of America (DPLA). Dit jaar was er een enorme database van de archieven van verschillende grote bibliotheken van de Verenigde Staten en de hele wereld ter beschikking. Het principe is simpel: kies afbeeldingen van oude schilderijen, posters of logo’s uit de collectie van publieke digitale bibliotheken zoals Europeana, Trove, en DigitalNZ en breng er leven in. Om een breed spectrum aan creatieve mensen aan te trekken heeft DPL ook een tutorial met ideetjes voor onderwerpen om mee aan de slag te kunnen gaan. Verder hebben ze ook een lijst met online programma’s waarmee je je eigen GIF kunt maken.

Je kunt de winnende inzendingen zien op de GIF IT UP Tumblr. Hieronder zie je alvast een paar kunstwerkjes.

Gualtiero Bertoldi.

Bronmateriaal van de

Lithuanian Art Museum and The British Library via Europeana

Lorena

Colme

(Rosa Fiori). Bronmateriaal van de Yale University Art Gallery via ArtStor via DPLA

Juan Ibanez.

Bronmateriaal van de

Libraries Australia via Trove

Monash University Library.

Bronmateriaal van de

Monash University Library Rare Books Collection via Trove

Aupetit Harmonie.

Bronmateriaal van de

Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki via Digital NZ

Sara Levine.

Bronmateriaal van de

Boston Public Library via Digital Commonwealth via DPLA

Queensland University of Technology Library.

Bronmateriaal van de

Queensland University of Technology Digital Collections via Trove

Queensland University of Technology Library.

Bronmateriaal van de

Queensland University of Technology Digital Collections via Trove

Bekijk meer van de GIFs op de Tumblrpagina van de wedstrijd.