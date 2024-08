Een glitterend fotoverslag van Paradigm Festival

Het is fijn om te zien dat er nog mensen zijn die wat aandacht besteden aan hun uiterlijk als ze naar een festival gaan. En dan bedoel ik niet dat ze een weekje van tevoren op Zalando een gehaakte jurk en zo’n gek dun zonnebrilletje hebben gekocht, maar dat ze minstens drie uur voor de spiegel hebben gestaan in een poging zoveel mogelijk glimmende steentjes op hun gezicht te plakken. Het resultaat mag er wezen: de bezoekers die afgelopen weekend naar de derde editie van het Groningse Paradigm Festival gingen zagen er tiptop uit. Wat een geluk dat fotograaf Sjoerd Knol er was om de boel vast te leggen.