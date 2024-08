Een golf van Spam-diefstal overspoelt Hawaï

Een tsunami van Spam-diefstal spoelt over Hawaï – een eiland vol Spam-liefhebbers, de organisator van het jaarlijkste Spam Fest, en de bakermat van de Spam musubi.

Volgens The Washington Post loopt het probleem zo erg uit de hand dat winkeliers het ingeblikte vlees nu achter glas bewaren alsof het dure flessen drank zijn. Dit komt waarschijnlijk doordat er “een zwarte mark voor Spam is op het eiland waar de liefde voor Spam geen grenzen kent.”

Videos by VICE

Dat klinkt als bangmakerij, maar het is echt een probleem voor het eiland met 1,44 miljoen inwoners waar ongeveer 7 miljoen van deze blikken vlees worden verkocht. The Washington Post maakt ook melding over een groot aantal brutale overvallen waar de dieven met winkelwagentjes vol Spam de winkel uit rennen, maar ook over beveiligers die worden aangevallen tijdens overvallen.

The Post sprak met Tina Yamaki, president van Retail Merchants of Hawaii. Zij denkt dat “Spam een soort ruilmiddel is geworden voor drugsverslaafden die snel cash nodig hebben.”



De meeste Spam-dieven werken in teams, dus het lijkt er op dat deze misdaadgolf niet wordt veroorzaakt door een stel verveelde tieners. “Het is georganiseerde misdaad,” zegt Yamaki. “Het is ook niet alsof ze Spam stelen om hun familie eten te geven, maar ze gaan bewust naar de winkel om specifiek Spam te stelen.”

Deze situatie lijkt erg op de opkomende zwarte markt voor avocado’s in Nieuw-Zeeland, waar de vraag ook groot genoeg is om geld te verdienen met dit soort diefstallen. En het is niet echt moeilijk om een paar dozen Spam te verkopen op een eiland waar vlees in blik een belangrijk onderdeel van de cultuur is.

MUNCHIES heeft Hormel Foods, de producent van Spam, gevraagd om te reageren, maar heeft nog geen reactie ontvangen.

KIJK: Het ultieme ontbijtbroodje