Een golf van zes verdiepingen hoog vestigde een nieuw wereldrecord

Er is een nieuw record gevestigd voor hoogste golf ooit: 19 meter, hoger dan de meeste grachtenpanden. Dit volgens een rapport van het Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), van de VN (wat de VN wel niet allemaal meet).

Er waren gelukkig geen mensen in de buurt, want de meting is gedaan door een automatische boei in de noordelijke Atlantische Oceaan. Het vorige record van 18.3 meter van 4 februari 2013 (ook in de noordelijke Atlantische Oceaan) werd daarmee ruimschoots verslagen.

Videos by VICE

Ok: in werkelijkheid is dit record al van vier jaar oud, maar het record is pas deze week bevestigd door een internationaal committee van wetenschappers.

Dit was geen enkele golf zoals in The Perfect Storm, maar een gemiddelde hoogte van de hoogste dertig procent. Er zijn berichten over hogere eenzame golven, maar die worden anders gemeten waardoor ze hoger uitvallen. De beroemde Draupner golf bijvoorbeeld die in 1995 op een olieplatform in de Noordzee beukte was 26 meter hoog. Dit monster gaf aanleiding tot een langdurend onderzoek naar monstergolven.

Wetenschappers proberen nog steeds een manier te vinden om deze dodelijke golven te voorspellen. De noordelijke Atlantische Oceaan is door de windpatronen vruchtbare grond voor monstergolven, en je kunt je voorstellen dat het voor mensen op olieplatforms fijn is om een kleine heads up te krijgen als er weer een aan zit te komen, kijk maar: