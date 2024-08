Een greep uit de meest rechtse en populistische nieuwe Europarlementariërs

Er waren 427 miljoen mensen in de EU die mochten stemmen, en voor het eerst in tientallen jaren maakte meer dan de helft van hen daar ook gebruik van. Dat betekent natuurlijk ook een hele hoop nieuwe gezichten in het Europees Parlement. En dat zijn niet per se de meest gezellige mensen.

Zo wil Matteo Salvini, de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, een nieuwe groep van extreemrechtse politieke partijen vormen, met daarin allerlei rechtse partijen uit heel Europa. Dat zou dan de vierde grootste parlementaire groep zijn. Volwaardige anti-EU partijen, zoals Fidesz uit Hongarije, de Brexit Party uit het VK en het Poolse Recht en Rechtvaardigheid kunnen nog meer destructieve mogelijkheden introduceren in het Parlement. En dan zijn er nog de meest extreme partijen, zoals het radicaal-rechtse Jobbik in Hongarije of Gouden Dageraad in Griekenland.

Videos by VICE

Om je voor te bereiden op deze nieuwe realiteit vroegen we VICE-kantoren in heel Europa om de meest conservatieve, euro- en klimaatsceptische Europarlementariërs per land te benoemen en kort toe te lichten.

DUITSLAND

Maximilian Krah, Alternative für Deutschland

Foto: imago images | HärtelPRESS

Wie?

Maximilian Krah heeft er met zijn alarmerende retoriek voor gezorgd dat de Duitse inlichtingendienst momenteel onderzoekt of ze de rechts-populisten van de oppositiepartij Alternative für Deutschland (AfD) in de gaten moet houden.

Waar staat hij voor?

De 42-jarige advocaat heeft het huidige migratiebeleid in de EU vaak omschreven als “Umvolkung” – een term die de nazi’s gebruikten om mensen te dwingen zich te assimileren in de Duitse cultuur. Krah waarschuwt ook voor het “collectieve seksuele misbruik van Europese vrouwen” door wat hij een “oriëntaalse overname” noemt. Tijdens zijn campagne prees hij het publiek in zijn thuisstaat Saksen, omdat ze “volledig Duits, Saksisch en blank” waren.

Hoe groot was zijn winst?

Hoewel de AfD landelijk gezien maar 11 procent van de stemmen haalde, koos een van de vier stemmers uit Saksen – bekend vanwege anti-migrantenrellen, het anti-islamitische PEGIDA-protest, en extreemrechtse terroristische aanslagen zijn partij. Krah is een van de meest invloedrijke figuren uit Saksen en hij heeft een breed netwerk, dat bestaat uit verschillende protestgroepen die samen een “patriottisch burgerplatform” vormen, waar AfD-politici en leden van de Identitaire beweging samen campagne mee voert.

Wat kunnen we van hem verwachten?

Afgelopen maart was Krah te vinden op een conferentie van het World Congress of Families, een christenfundamentalistische organisatie die zich verzet tegen lhbt- en abortusrechten. Op een foto van het evenement is Krah te zien met Matteo Salvini. Het zal vast niet de laatste keer zijn dat deze twee samen worden vastgelegd, aangezien de welbespraakte Krah niet bepaald een man met beperkte ambities is.

— Thomas Vorreyer, VICE Duitsland

Jörg Meuthen, Alternative für Deutschland

Foto: Yasmin Nickel voor VICE

Wie?

Jörg Meuthen is de landelijke woordvoerder van AfD.

Waar staat hij voor?

Meuthen wil minder vluchtelingen in Duitsland. Hij zegt dat Europa moet stoppen met het verlenen van hulp aan Afrika, omdat Afrika voor zichzelf moet leren zorgen. Hij heeft ook gezegd de rode loper uit te rollen voor Hongaarse autocraat Viktor Orbán.

Wat kunnen we van hem verwachten?

Meuthen heeft zijn plan aangekondigd om een “Europa van Vaderlanden” te herstellen – een verzameling van extreemrechtse groepen uit heel Europa. Hij zegt dat hij wil dat “Duitsland weer beslissingen gaat maken voor Duitsland”; om die reden heeft hij het idee van een Dexit geopperd.

— Niclas Seydack, VICE Duitsland

VERENIGD KONINKRIJK

Ann Widdecombe, Brexit Party

Ann Widdecombe (foto: Colin McPherson/Alamy Stock Photo)

Wie?

Widdecombe is lang lid geweest van de Conservative Party en werd binnen haar partij berucht vanwege haar langdurige steun voor de doodstraf, die ze beschouwt als een “afschrikmiddel” dat onschuldige levens zou moeten redden.

Waar staat zij voor?

Naast pro-doodstraf is Widdecombe ook anti-abortus. Ze is een overtuigd christen en bekeerde zich van de Church of England tot de Katholieke Kerk omdat ze het idee van vrouwelijke priesters haar niet aanstond. Ze gelooft niet in klimaatverandering, en heeft consequent wetgeving ten behoeve van lhbt-rechten afgeschoten en tegen het homohuwelijk gestemd.

Hoe is ze verkozen?

Widdecombe won een van de drie zetels in het zuidwesten van Engeland.

Hoe groot was haar overwinning?

Aanzienlijk: de Brexit Party won 36,7 procent van de stemmen.

Wat kunnen we van haar verwachten?

Gezien haar geschiedenis: meer conservatieve ideeën over het homohuwelijk en abortusrecht, plus een flinke portie klimaatscepsis. Maar het belangrijkste is dat Widdecombe vastbesloten is om de Brexit door te laten gaan, koste wat het kost.

Richard Tice, Brexit Party

Wie?

Tice is een multi-miljonair en projectontwikkelaar, en tevens de oprichter van Leave.EU, waarmee hij campagne voerde voor Brexit ten tijde van het referendum in 2016.

Waar staat hij voor?

Tice is zo vastbesloten om ervoor te zorgen dat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat, zelfs zonder deal, dat hij vervolgens ook nog Leave Means Leave oprichtte, waarmee hij probeert te lobbyen voor een harde Brexit. Op hun website is te lezen dat “er nog steeds genoeg is om voor te strijden – de nacht is het donkerst vlak voor de zon opkomt, en we zullen uiteindelijk overwinnen.” Of waar ze voor strijden meer zal zijn dan de smeulende resten van de Britse economie valt nog te bezien.

Wat kunnen we van hem verwachten?

De allerhardste Brexit.

— Sirin Kale, VICE Engeland

SPANJE

Jorge Buixadé, VOX

Wie?

Buixadé is een van de sleutelfiguren van de extreemrechtse partij VOX.

Waar staat hij voor?

Zoals de meeste leden van zijn partij, pleit hij voor economisch protectionisme, reactionair beleid, en voor zowel het versterken van de grenzen als de nationale soevereiniteit. Hij werd wereldberoemd nadat hij zei dat feministen lelijk zijn. Om preciezer te zijn vergeleek hij feministen met de stiefmoeder en -zussen van Assepoester en zei hij: “Lelijke feministen vertellen andere vrouwen wat ze moeten doen.” Na deze statements reageerden duizenden mensen op Twitter met de hashtag #FeministaFea (‘LelijkeFeminist’), wat toen wereldwijd een trending topic werd.

Hoe is hij verkozen?

Buixadé werkte tussen 1999 en 2003 als staatsprocureur, in het Superieure Gerechtshof van Catalonië. Daarvoor was hij een kandidaat voor de Spaanse fascistische partij Falange, en werkte hij voor de rechtse partij Partido Popular, wat hem ook nog eens honderdduizend euro opleverde van een van de gemeenteraden waarvoor hij werkte.

Hermann Tertsch, VOX

Foto via Flickr-gebruiker PP Comunidad de Madrid | CC BY 2.0

Wie?

Tertsch is een Spaanse journalist van Oostenrijkse afkomst die al decennialang voor de belangrijkste Spaanse media schrijft.

Waar staat hij voor?

Zijn liberale, rechtse positie is met de tijd steeds extremistischer geworden. Zijn carrière wordt gekenmerkt door controverse. Een aantal jaar geleden zei hij dat de leiders van Podemos – de nieuwe linkse partij – bereid waren te moorden voor hun ideologie. Een paar weken geleden noemde hij linkse journalisten die probeerden zijn fascistische nazi-verleden bloot te leggen “uitschot”.

— Alba Carreres, VICE Spanje

OOSTENRIJK

Harald Vilimsky, Vrijheidspartij van Oostenrijk (FPÖ)

Wie?

Vilimsky is lid van de rechts-nationalistische Vrijheidspartij.

Waar staat hij voor?

Vilimsky heeft zichzelf ooit laten taseren door een politieagent. Hij wilde bewijzen dat de tasers die zijn partij wilde gebruiken tegen gevangenen compleet ongevaarlijk waren. Sindsdien haalt hij nog weleens het nieuws met vreemde uitspraken, zoals dat Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, een alcoholist zou zijn.

Hoe is hij verkozen?

Door te doen wat zijn partij en rechtse populisten meestal doen: oproepen tot minder migranten en meer politie.

Wat kunnen we van hem verwachten?

De FPÖ overweegt om een gemengde parlementaire groep te vormen met de rechte Duitse partij AfD. Hun gemeenschappelijk doel? Een “Europa van Vaderlanden”; dus wit, nationalistisch en volledig vastgeroest in het verleden.

— Niclas Seydack, VICE Duitsland

ROEMENIË

Rares Bogdan, Nationaal-Liberale Partij

Foto via Rares Rogdan‘s Facebook pagina.

Wie?

Rares Bogdan is een televisiepersoonlijkheid die politicus is geworden. Hij is een van de luidste stemmen binnen de Nationaal-Liberale Partij in Roemenië, de grote winnaar bij de Europese verkiezingen.

Waar staat hij voor?

In ieder geval voor zijn land. Toen hij nog presentator was bij de nieuwszender Realitatea TV, hing er geregeld een Roemeense vlag om z’n schouders of over zijn bureau. Hij is een uitgesproken criticus van de regerende Sociaaldemocratische Partij (SDP), en hun leider Liviu Dragnea. Daar is op zich niks mis mee, maar zijn retoriek is vaak populistisch, clownesk en inhoudsloos. Hij beticht Dragnea er bijvoorbeeld van dat hij Transsylvanië terug wil geven aan de Hongaren, om de steun van de plaatselijke Hongaarse partij af te kopen. (Hongaren vormen de grootste minderheid in Roemenië, en zijn ruim vertegenwoordigd in het parlement.) Het is een absurd idee en voedt alleen maar de xenofobie en het anti-Hongaarse sentiment dat al zo aanwezig is in ons land.

Hoe is hij verkozen?

Het heeft veel geholpen dat hij al bekend was van tv. In de afgelopen twee jaar waren de liberalen al de grootste oppositiepartij in het Roemeense parlement, maar ze misten een leider die populair genoeg was om de sociaaldemocraten te verslaan in de verkiezingen. Bogdan bleek een gouden greep te zijn als boegbeeld voor de liberale campagne.

Hoe groot was zijn winst?

Erg groot, aangezien hij erin slaagde de SDP te verslaan. Al heeft de Red Roemenië-Unie ook veel gewonnen, en zijn ze binnen twee jaar twee keer zo groot geworden. In de toekomst zouden zij een bedreiging kunnen vormen voor Bogdan en zijn partij.

Wat kunnen we van hem verwachten?

Hoewel hij nu vijf jaar als Europarlementariër voor de boeg heeft, zal Bogdan zich waarschijnlijk ook nog meer met de landelijke politiek gaan bemoeien. Ook zal hij meer invloed krijgen binnen de Nationaal-Liberale Partij, en ze volgend jaar bij de Roemeense verkiezingen leiden.

Cristian Terhes, Sociaaldemocratische Partij

Foto via Cristian Terhes’ Facebook pagina.

Wie?

Chris Terhes is een Roemeens-Griekse, katholieke politicus die lid is van de PSD.

Waar staat hij voor?

Zo’n vijf jaar geleden was Terhes een groot voorstander van de anti-corruptiebeweging en zeer kritisch over de SDP. Die partij mag dan links klinken, maar staat qua wetgeving en politici bekend als behoorlijk conservatief. Door de jaren heen is Terhes zich steeds meer tegen de anti-corruptiebeweging gaan keren, en is hij meer naar zijn oude vijanden toegegroeid. En uiteindelijk is hij dus zelfs lid geworden. Hij is zeer homofoob en een groot voorstander van het referendum van vorig jaar om het homohuwelijk illegaal te maken. Nadat de uitkomst van dit referendum hem was tegengevallen, zei hij dat “de homoseksuele agenda meer geweld zal veroorzaken in Roemenië, en de Roemeense samenleving niet in staat is om zich daartegen te wapenen.”

Hoe is hij verkozen?

Het enige wat hij daarvoor hoefde te doen was herhalen wat Liviu Dragnea en de andere SPD-leiders zeiden – dus voornamelijk complottheorieën over de diepe staat. En wat ook hielp was dat hij vaak te zien was op de pro-SPD nieuwszender Antena 3.

Hoe groot was zijn winst?

Best groot, voor iemand zonder enige politieke ervaring. Helaas (voor hem) leed zijn partij een groot verlies en verloren ze van de Nationaal-Liberale Partij, en werd partijleider Liviu Dragnea tot drieëneenhalf jaar cel veroordeeld vanwege corruptie.

Wat kunnen we van hem verwachten?

De komende vijf jaar zit hij in het Europees Parlement. Verwacht vooral nog meer walgelijke ideeën over homoseksualiteit en complottheorieën over het rechtssysteem.

— Razvan Filip, VICE Roemenië

GRIEKENLAND

Kyriakos Velopoulos, Griekse Oplossing

Foto via de eigen website van Kyriakos Velopoulos.

Wie?

Velopoulos is een voormalige tv-presentator die beroemd werd omdat hij beweerde “handgeschreven brieven van Jezus” te verkopen. Ook uit de naam van zijn partij blijkt dat hij het licht heeft gezien: Griekse Oplossing.

Waar staat hij voor?

Poetin, nepnieuws, complottheorieën over ufo’s, dat soort dingen. En hij heeft het niet zo op immigranten.

Hoe is hij verkozen?

Hij is veel op tv geweest, en heeft zo uitgebreid zijn onzinnige, hatelijke boodschappen kunnen verkondigen.

Wat kunnen we van hem verwachten?

Hij heeft in ieder geval wat minder tijd om de handgeschreven brieven van Jezus te verkopen. En hij zal zijn partij helpen om stemmen te verzamelen voor de nationale verkiezingen, volgende maand.

– Despina Trivolis, VICE Griekenland

PORTUGAL

Nuno Melo, Democratisch Sociaal Centrum – de Volkspartij

Foto via Wikimedia Commons gebruiker Plcohelo | Public Domain

Waar staat hij voor?

Zelf vindt Melo niet dat zijn partij extreemrechts is, maar “op de grens van democratisch rechts”. Toch is hij regelmatig op een dubieuze uitspraak te betrappen. Toen zijn mening werd gevraagd over een nieuwe Portugese wet die het aantal wapens dat iemand mag bezitten zou beperken, vergeleek hij wapenbezit met het hebben van een auto.

Hoe groot was zijn overwinning?

Zijn partij blijft op hetzelfde aantal zetels in het Europees Parlement zitten, namelijk één. Het doel was om dat aantal te verdubbelen, wat als groot verlies wordt gezien. Ze kregen 6,2 procent van de stemmen.

Wat kunnen we van hem verwachten?

Strengere maatregelen tegen immigratie. Volgens Melo hebben we “meer mensen nodig, maar niet alle soorten mensen”.

– Sérgio Felizardo, VICE Portugal

ITALIË

Silvio Berlusconi, Forza Italia

Wie?

Je weet wie Berlusconi is.

Waar staat hij voor?

Voor zichzelf. De zakenman en miljardair is de meest beroemde Italiaanse politicus van de afgelopen 25 jaar. Hij is drie keer premier geweest, ondanks zijn betrokkenheid bij allerlei schandalen. Denk aan de seksfeesten die hij heeft georganiseerd, en de belastingfraude waarvoor hij is veroordeeld.

Hoe is hij verkozen?

Berlusconi is vandaag de dag niet meer zo dominant als vroeger, en zijn partij kreeg slechts 8,8 procent van de stemmen. Maar hoewel de antimaffiacommissie hem “niet presentabel” verklaarde, is hij er nog altijd. En met meer dan een half miljoen voorkeursstemmen zal hij toch een zetel in het Europees Parlement krijgen, een plek waar hij zijn land al meerdere keren voor lul heeft gezet. Toen hij bijvoorbeeld in 2003 werd bekritiseerd door Martin Schulz, vergeleek hij hem met een nazi-bewaker in een concentratiekamp – en dat terwijl hij een speech gaf waarin hij het voorzitterschap van Italië moest inwijden.

Angelo Ciocca, Lega

Wie?

In zijn thuisstad Pavia staat Ciocca ook wel bekend als ‘de Bulldog’ en ‘de Brad Pitt van de politiek’.

Waar staat hij voor?

Hij is erg actief op social media en staat bekend om zijn rare acties tegen de “Brusselse bureaucratie” en migranten. In maart protesteerde hij bijvoorbeeld tegen de afschaffing van de zomertijd door een gigantische nepklok mee te nemen naar het Europees Parlement. En toen de Europese Commissie eind vorig jaar besloot om de begroting van Italië voor 2019 af te wijzen, reageerde hij daarop door een schoen op tafel neer te zetten waarop “Made in Italy” stond geschreven.

Europees commissaris Pierre Moscovici kon die actie niet zo waarderen. “In eerste instantie lach je zoiets weg omdat het zo belachelijk is, maar na een tijdje raak je steeds meer gewend aan dit soort duffe, symbolische vormen van geweld. En op een dag worden we wakker met fascisme.”

— Leonardo Bianchi, VICE Italië

BELGIË

Gerolf Annemans, Vlaams Belang

Gerolf Annemans (rechts). Foto via de facebookpagina van Gerolf Annemans

Wie?

Annemans is een vooraanstaand lid van Vlaams Belang, een extreemrechtse partij in België.

Waar staat hij voor?

Hij wil dat Vlaanderen een onafhankelijke staat wordt, en is tegen immigranten. Annemans en zijn partij geloven dat de EU een ’superstaat’ geworden is, die alleen maar bezig is met internationale criminaliteit en illegale immigratie. Daarom willen ze dat iedere Europese staat weer de controle krijgt over zijn eigen grenzen.

Hoe groot was hun overwinning?

Vlaams Belang was de grote winnaar van de Belgische parlementsverkiezingen, en werd met 18 procent van de stemmen meer dan drie keer zo groot.

— Souria Cheurfi, VICE België

UPDATE 28/07/19: In een eerdere versie van dit artikel wordt een citaat over de gevaren van klimaatactivisten onterecht toegeschreven aan Jörg Meuthen. Dat citaat is van Alexander Gauland.