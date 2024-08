Een ‘grijs gebied’ bij seksuele grensoverschrijding: bestaat dat eigenlijk wel?

In deze video worden expliciete scènes van geweld beschreven.

Vrouwen die op straat in hun tieten worden geknepen, ongevraagd een piemel in hun vizier krijgen, voor hoer worden uitgescholden in hun DM, of eindeloos berichten blijven ontvangen van een ex. Vaak wordt intimidatie en grensoverschrijdend gedrag afgedaan als iets ‘wat er ook een beetje bij hoort’, als iets dat niet serieus bedoeld was, als grapje, of ‘grijs gebied’.

Ondertussen is intimidatie en seksueel geweld een van de grootste problemen in Nederland waar voornamelijk vrouwen mee te maken krijgen: 53 procent van de vrouwen heeft weleens seksuele grensoverschrijding meegemaakt. En nagenoeg iedereen die dit overkomt kan het incident (klein of groot) nog glashelder herinneren: wat er gebeurde, waar het was, wie het deed en vooral hoe het voelde. Oók als dit ‘slechts’ een tietenknijper of kruisengrijper was, op een uit de hand gelopen feestje met dronken vrienden. Maar is het grijze gebied wel grijs? Waar ligt de grens, en voor wie? Wat zijn de gevolgen op lange termijn? En kan het ook anders?

We vroegen mensen in de studio en op straat welk incident van grensoverschrijding ze nooit meer zullen vergeten en wat er moet veranderen.