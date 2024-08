Een groep Russische kunstenaars schildert objecten weg uit het straatbeeld

In Rusland loopt iemand IRL te photoshoppen. Voor Stenograffia – een jaarlijks graffitifestival in Rusland – heeft een team kunstenaars een auto en een afvalcontainer weggeknipt uit de straat. Het schaakbordpatroon dat de contouren laat zien is een verwijzing naar de standaardachtergrond van een transparante afbeelding in Photoshop. Het werk heeft dan ook de toepasselijke naam CTRL+X, je weet wel: de knoppen waarmee je knipt.

Het lijkt alsof de auto en vuilcontainer simpelweg uit de afbeelding zijn weggeknipt met Photoshop, maar eigenlijk is er een patroon geschilderd op een auto die ergens in een bosje staat geparkeerd. Om deze illusie te creëren hebben de graffitikunstenaars de auto en container doordrenkt in witte verf, waarna een blokkenpatroon op de auto is geprojecteerd met een beamer. De vlakken zijn daarna afgeplakt met tape en grijs gespoten. Het kunstwerk is maar vanuit één hoek te bekijken; stap een meter naar links of rechts en de vlakken zijn niet meer vierkant, en de illusie valt weg.

De auto en de container voordat ze beschilderd werden





De kunstenaar hebben ’s nachts het patroon met een beamer geprojecteerd









Het werk “CTRL+X” is een verwijzing naar coverups, een groot thema in de graffiticultuur. Er zijn hele vetes waarbij kunstenaars over elkaars werk heen schilderen. Zo zijn bijvoorbeeld de bekende graffitikunstenaars Banksy en King Robbo verstrikt geraakt in een jarenlange strijd waarin ze constant over elkaars werk heen bleven kladden. Wat recentelijker is een Londense kunstenaar begonnen met het spuiten van condooms op graffitipenissen voor een project dat hij “Protect City Cocks” noemt.

De illusie vanuit een andere hoek





Het volledige proces van “CTRL-X” is te vinden op Facebook.