Een Haagse chef maakte gisteren de duurste burger ter wereld en ik proefde hem

Diego Buik is de chef van restaurant South of Houston in Den Haag. Hij is officieus tot hamburgerkoning gedoopt, won in 2015 de prijs voor de beste hamburger van Rotterdam, heeft een tatoeage van een burger op zijn onderarm en volgens zijn collega’s stroomt er ketchup door zijn aderen.

Buik verkocht bij zijn vorige werkgever in zes maanden tijd 15.000 burgers. Om dat te vieren organiseerde hij een evenement waarbij hij een limited edition burger maakte. Hij bakte honderd broodjes en zwoer hem daarna nooit meer te maken. Voor International Hamburger Day gisteren wilde Diego ook iets speciaals doen, maar weer een hamburgerdiner organiseren zag hij niet zitten. Hij zette zijn zinnen op een plekje in het Guiness Book of World Records. Hij maakte in Zaandam de duurste burger ter wereld. Eentje van tweeduizend euro. Voor dat geld kun je een minibusje of 1124 hamburgertjes bij de McDo halen. Dat je dat weet.

