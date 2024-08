Een handige gids voor hetero’s die graag Pride willen vieren

Pride is een bont feest voor iedereen op de lhbt+-ladder, vandaar dat de naam twee jaar geleden veranderde van Gay Pride naar gewoon Pride. Ook hetero’s kunnen als bondgenoten de vrije seksuele moraal en voorkeuren vieren. Maar dan moeten ze wel weten hóe, want als iets de Pride-plank misslaat, dan is het wel een hetero die onder het mom van goedbedoelde solidariteit met een gaypruik op en een jurk aan toeterzat over de roze straten kuiert. Lees deze handige gids om jezelf te behoeden voor grove hetero-fouten die je tijdens de Pride kan maken, en te leren hoe het juist wel moet.

Begeef je onder de lhbt+’ers!

De Pride is natuurlijk – net als Koningsdag, Awakenings en ‘de vrijdagavond’ – een perfecte aanleiding om er een pil in te ploppen met je heterovrienden en te technoën op het Amstelveld, waar alle andere hetero’s ook naartoe gaan om de pil te ploppen en te technoën, maar hey, stap anders eens één keertje uit je heteroseksuele comfortzone, pik! Dit weekend is speciaal, ook voor jou, en een goed moment om de ongemakkelijkheid die je stiekem voelt bij lhbt’ers de kop in te drukken, door gezellig samen met ze te zijn. Ga bijvoorbeeld eens naar Club Church om in je blote kont in die slings te zwiepen, of dans met een lesbische tiet bij het Blauwe Theehuis in het Vondelpark.

Pride is meer dan alleen witte blote mannenbasten op boten

Hey, kleine tip: er zijn benefietdiners met lhbt-vluchtelingen, filmavonden zoals Moonlight op Mercatorplein, opera-avonden door sekswerkers, een kunst en cultuur-parade door transgender personen, tegendraadse queerparties, een dans en theaterstuk over identiteit in het Vondelpark, straatfeesten voor lesbo’s, een lezing over wat het betekent om zwart en queer te zijn in Nederland en nog veel meer shit waar jij bij wil zijn. Lees jezelf een beetje in. Wie weet steek je er nog wat van op ook!

Een Pride is niet compleet zonder Anita Meijer te hebben gespot

Deze vrouw is de moeder aller lhbt’ers en staat ergens in de stad de longen uit haar oeroude lijf te zingen voor een windmachine. Het nummer gay-anthempje Why tell me why is een van de beste nummers ooit gemaakt, dus mocht je je op een laagdrempelige manier willen voegen in de wereld van lhbtqiap+, ga dan live naar Anita staan luisteren. Een unieke kans om een graantje mee te pikken (ha!) van loepzuivere gaycultuur.

Mensen van hetzelfde geslacht zullen soms ook denken dat jij lhbt+’er bent, en dat is leuk, echt waar!

Het is nou eenmaal niet aan iemands gezicht af te lezen of ze liever trekken aan een piel, hun pik in een drassig pruimpje willen steken, in een gedouchte anus, of hun vrouwenvinger in een natte vijg. Als dat bij jou verkeerd wordt ingeschat – zie dat dan niet als een aantasting van je geaardheid, maar als iets vleiends. Omarm het feit dat er dubbel zoveel mensen interesse in je hebben. De rest van het jaar moet je het weer doen met de suffe heterotieten of -pik van je vriend of vriendin.

Trek nooit aan de haren van een dragqueen

Ik leerde dit terwijl ik een keer dronken voor lhbt-kroeg de Lellebel stond en ik het haar van een dragqueen bewonderde met mijn lhb-tengels. Ik kreeg nog net geen lel, maar ze begon wel meteen op me te foeteren: “Doe dit nooit meer!” Ik begreep eigenlijk ook direct wel waarom. Fetisjeren of exotiseren is nooit een goed idee, en bovendien is op deze dag drag even de norm. Trek vandaag juist eens aan een glad gel-kapsel van een in wit overhemd gestoken Zuidas-normalo!

Maak geen hilarische instagramstories van die malle gays met hun malle gayfratsen

We hebben nieuws voor je. Lhbt’ers horen (nog) niet bij de norm en jij wel, en dat is kut. Dat hoef je niet te onderstrepen door er een gebbetje van te maken. Laat die homo dus lekker met jockstrap aan en fetisjbal in de mond het naar z’n zin hebben, zonder dat jij ze ‘toe’- of uitlacht met je online fanbase. Bovendien: kijk uit met het per ongeluk regelen van iemands coming-out. Veel jonge lhbt’ers die in de kast zitten en niet in Amsterdam wonen, komen naar de Pride, maar zeggen tegen hun ouders dat ze ergens anders naartoe gaan (ik heb dit zelf ook gedaan ooit, in een ver verleden). Zie je een verlegen jongen of meid die duidelijk alleen is en zijn of haar ogen uitkijkt, maak dan geen foto. En deel het al helemaal niet.

Stel je boot tijdens de Canal Parade beschikbaar voor je lhbt+-vrienden

Als je een boot hebt is dat super voor je! Maar het siert je als je het deze dag alleen als middel gebruikt, en niet als doel. Nodig je gay vrienden uit die niet bij een telecomprovider, tv-omroep of politieke partij op de boot mochten. Geloof me als ik zeg dat bijna iedere lhbt’er – of ze het nou toegeven of niet – weleens op zo’n boot wil staan. Als je trouwe heteroseksuele vaarvrienden uit je groepschat Drogas voor Gaasperpleasure echt per se die dag willen varen, huren ze maar een bootje op het Markermeer. Vandaag ben jij de kapitein voor de gays!

Gedraag je niet opeens als het stereotype van een ‘verwijfde nicht’

Het is absoluut geen goed idee om speciaal voor deze ene dag een jurk aan te trekken, een boa om te doen en “Hai schat” te roepen, als je dat in het dagelijks leven ook niet doet.

Het is goed als je je trots voelt tijdens de Pride, maar besef ook dat de homo-emancipatie nog lang niet is afgerond

Het is natuurlijk fantastisch om ook de feestvruchten te plukken van een emancipatiefeest, en je een tolerant en openminded mens te voelen! Maar bedenk wel dat we in Nederland – helaas, helaas – nog echt niet zo tolerant zijn als we zelf denken. 29 procent van de Nederlanders vindt het bijvoorbeeld nog steeds aanstootgevend om twee mannen of twee vrouwen te zien tongen. Antihomogeweld lijkt een omvangrijker probleem te worden. We zijn uit de top tien gezakt in de Rainbow Index van ILGA Europe lijst van homovriendelijke landen, onder meer omdat transgender personen nog niet genoeg wettelijk worden beschermd. Vijftig procent van alle lhb-volwassenen in Nederland heeft weleens zelfmoordgedachten. Transgender personen in Nederland doen vijf tot tien keer vaker een zelfmoordpoging dan niet-transgender personen. Er is nog een hoop werk aan de winkel, en daarvoor hebben we ook jou nodig, hetero! Niet alleen op deze dag!