Een handige boycotgids om een vuist te maken tegen alle cultuuruitgummers

Illustraties door Sander Ettema

Een gezellig, leuk kinderfeest wordt al jaren steeds verder VERMOORD, door stukje bij beetje het uiterlijk van Zwarte Piet een klein beetje te veranderen. Over de ruggen van onze kinderen wordt er een oorlog gestreden waarbij steeds zwaardere middelen in worden gezet, zoals het vervangen van dik aangebrachte schmink door iets minder dik aangebrachte schmink. RTL bleek deze week, met hun overstap op roetveegpieten, de meest recente landverrader, maar zeker niet de enige. We kunnen dus niet anders dan overgaan op het zwaarste middel.

Boycotten die hap! Alles boycotten! Boycotten voor het vaderland!

Gisteravond werd er al massaal gehoor gegeven aan de oproep om RTL te boycotten en keken er slechts 2,9 miljoen mensen naar The Voice of Holland, maar we zijn er nog niet. Iedereen die met z’n tengels aan Zwarte Piet zit verdient een boycot. En ja, oké, dat wordt steeds moeilijker, nu steeds meer winkels en omroepen en mensen en instanties dit cruciale onderdeel van een traditie een klein beetje aanpassen, maar we kunnen het. We zullen ze kapot maken. Weet je nog hoe de VS in 1980 de Russen een loer draaiden door niet naar de Olympische Spelen van Moskou te gaan? Zo kunnen we nu ook deze belangrijke vaderlandse traditie van pikzwarte pieten met rode lippen in eren houden, door niet langer naar Goede Tijden Slechte Tijden te kijken!

Het is belangrijk om de hele dag extreem goed op te letten, zodat we geen zaken doen met een vijandelijk bedrijf, ook niet per ongeluk. Om je alertheid te testen volgt hieronder een test, die je kunt maken om te kijken of je scherp genoeg bent om op een dag als vandaag alles en iedereen die buigt voor cultuurvernietiging te boycotten.

De situatie:

Een fris oktoberzonnetje piept door het raam, het is een schitterende zaterdagochtend. Op tafel staan een gekookt eitje, een boterhammetje Gouds belegen en een glas vers sinaasappelsap van de Jumbo klaar om verorberd te worden. Je bladert wat door de Telegraaf, maakt een sudoku’tje. Een mereltje prikt onschuldig met z’n snavel in een worm. Een heerlijke zaterdagochtend is het.

Wat gaat hier mis?

Je bent het sap van Satan aan het drinken, idioot! De Jumbo haalde dit jaar alle zwarte pietjes van hun huismerk sinterklaasartikelen. Boycotten dus, en direct dit glas adderbloed door de gootsteen spoelen! Je kunt de zaterdag prima doorkomen met een glas oerhollands kraanwater, in elk geval zolang Waternet niet zo laf is om zich uit te spreken tegen Zwarte Piet. En wil je die plak Goudse kaas zo snel mogelijk uit het raam donderen? Misschien dat er een paar linkse rotmerels zich tegoed willen doen aan deze kaas uit een stad die in 2014 de Stroopwafelpiet introduceerde! Weg met de kaas, voor volk en vaderland los op de boterhamworst!

De situatie:

Het is zaterdagmiddag, het weer is omgeslagen, en dus is het een ideaal moment om de ramen te lappen en het huis te stofzuigen. De radio staat zachtjes aan, Vlieg met me mee van Paul de Leeuw klinkt door de speakers, en zienderogen begint je huis frisser te ruiken. Boven de kachel prijkt een bordje dat je jaren geleden bij de Xenos kocht. ‘A smile is the prettiest thing you can wear’, staat erop, en je denkt: dit bordje spreekt waarheden. Met je ogen dicht wentel je rond in het heerlijk huiselijke sfeertje, op deze knusse zaterdagmiddag.

Wat gaat hier mis?

Eh, ik weet niet of je het weet, maar “cultuur-uitgummer” Xenos besloot dit jaar witte pietjes te verkopen. Beter trek je dus nu dat leugenachtige rotplankje van de muur en gooi je het in de kachel. Weet je wat het prettiest is om te wearen? Zwarte schmink, rode lippenstift en gouden oorbellen! Oh en zou je ook even naar de radio willen rennen om te zappen? Paul de Leeuw ondertekende eerder dit jaar een open brief aan de NTR waarin gepleit werd voor het afschaffen van Zwarte Piet. Zet bijvoorbeeld 3FM op, waar de radiopresentatoren tenminste nog gewoon apengeluiden laten horen en daar Sylvana Simons-grappen over maken, zoals Giel Beelen gisteren deed.

De situatie:

Het is zaterdagavond 29 oktober, je hebt uitstekende boerenkool gekookt en met een bord op schoot zitten jij en je zoontje klaar voor de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Ik hou van Holland. De stukken Hema-rookworst door de boerenkool maken dat hij weer heerlijk smaakt, Jeroen van Koningsbrugge is in vorm, Linda de Mol giert het onophoudelijk uit. Wat een heerlijk Hollands avondje is dit, zo samen met je zoon. Kan een mens gelukkiger zijn, denk je.

Wat gaat hier mis?

Wil je die rookworst in godsnaam zo snel mogelijk uit de mond van je zoontje trekken en door de wc spoelen?!? En dump die boerenkool die deze verderfelijke worst heeft aangeraakt er ook maar achteraan, want in de HEMA zijn sinds 2015 alleen nog godvergeten roetveegpieten te vinden. Oh, en weet je wie er absoluut niet van Holland houdt? RTL! Zappen dus! Ik begrijp überhaupt niet waarom je de knoppen 4, 5, 7, 8 en Z nog niet van je afstandsbediening hebt gesloopt. Sta eens op voor de Nederlandse cultuur en haal Ganzenbord weer eens uit het vet (je kunt ook naar Roy Donders kijken op SBS9).

De situatie:

Midden in de nacht schrik je wakker, want je droomde van een land waarin Sinterklaas werd geholpen door knechten die meer kleuren schmink op hun gezicht hadden dan de kleur pikzwart! Met kloppend hart trek je je Action-pantoffels en je badjas van de Bijenkorf aan, en schuifel je naar de koelkast voor een nachtelijke snack. Er staat nog een emmertje Griekse yoghurt van de Lidl, die je tot halverwege leeg lepelt. Met een volle maag ga je weer in bed liggen, en voldaan dommel je even later in als een zielsgelukkige baby.

Wat gaat hier mis?

Wakker worden! Je wist dat de zwartepiet-poppen die in de Bijenkorf omhoog klimmen tegenwoordig gouden gezichten hebben? De enige goeie Bijenkorf-badjas is een Bijenkorf-badjas bestaande uit een HOOPJE AS. Ook voor producten van de Lidl geldt: nooit meer in huis halen! En hoor ik daar Action-pantoffels?