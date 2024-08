Een iconisch kraakpand in Amsterdam is nu een duur wooncomplex voor expats

Een vastgoedondernemer in Amsterdam heeft een nieuwe manier gevonden om te laten zien dat vastgoedondernemers in Amsterdam geen mensen zijn die fucks geven om woningzoekende Amsterdammers, iconische panden en plekken die de binnenstad voorzien van de nodige edge.

Vanaf 1983 waren de Tabakspanden aan de Amsterdamse Spuistraat een beroemd krakersbolwerk. Met name het Slangenpand was in het hele land en ver daarbuiten bekend, vanwege zijn kleurrijk versierde gevel met een enorme afbeelding van een slang erop. In 2008 werd het pand gekocht door woningcorporatie de Key, die het in 2015 liet ontruimen. Dat leidde tot een flinke matpartij tussen krakers en de ME.

De afgelopen twee jaar werd het pand gerenoveerd, en die renovatie is nu af. Van de oude charme van het gebouw is precies niets meer over, de herinnering aan het legendarische kraakpand is vakkundig uitgewist.

Het pand aan de Amsterdamse Spuistraat na de verbouwing (l), en voordat het werd ontruimd

De nieuwe verhuurder van één van de appartementen die in het gebouw zijn gekomen, steekt nu een enorme middelvinger op naar Amsterdamse woningzoekenden, en naar precies dat waar de krakers van het pand voor stonden: betaalbare woonruimte voor woningzoekenden in Amsterdam, en een stad die niet compleet ontdaan is van elk rafelrandje

De nieuwe appartementen die in het pand zijn gekomen zijn precies wat je ervan verwacht: te gelikt, met een mooie keuken en badkamer erin. Perfect om voor veel geld aan expats te verhuren. En laat dat nou precies de bedoeling zijn.

Je moet het makelaar Peter Bruin nageven: hij windt er geen doekjes om. Op de website waarop het appartementen in het pand worden aangeprezen, staat goudeerlijk vermeld wat de deal is: de toekomstige huurder wordt vriendelijk verzocht om voor vijftig vierkante meter huis even 1550 euro exclusief per maand af te tikken. De makelaar is bovendien expliciet op zoek naar een expat als huurder. Aan AT5 laat een woordvoerder van Peter Bruin weten: “Ze komen hier vaak voor een langere periode van twee tot vijf jaar en gaan serieus aan de slag. Ze laten vrienden en familie voor langere tijd achter. Ze komen hier dus niet om te feesten. Ze gaan hooguit een keer wat doen met collega’s hier.” Wat de makelaar eigenlijk bedoelt is: “Expats zijn bereid een hoge huur te betalen, en na een paar jaar zijn ze weer weg zodat de huur daarna lekker wéér omhoog kan.”

In het Slangenpand was voor de ontruiming werktruimte voor kunstenaars als Peter Klashorst, en er werden exposities en andere culturele activiteiten georganiseerd. Die plek wordt nu ingenomen door expats, die op de grachtengordel of de Zuidas gaan werken, en geen band met de buurt opbouwen omdat ze na een jaar of wat toch weer zijn vertrokken. Gezelliger zal het er in het centrum van Amsterdam in ieder geval niet door worden, wel weer een stukje duurder.

* In een eerdere versie van dit artikel stond dat het Slangenpand in 2016 beschadigd raakte bij een brand. Dat is niet correct, de brand woedde een aantal panden verderop.