Een inkijkje in de wereld van ‘Hurtcore’, waar de gruwelijkste misdaden worden gepleegd

Waarschuwing: dit artikel bevat informatie die als schokkend kan worden ervaren.

Voor ‘slachtoffer 5’ begon het allemaal in 2013, nadat ze een advertentie had geplaatst op Gumtree, waarin ze schreef dat ze een hondje wilde kopen. Tussen alle andere e-mails ontving het vijftienjarige schoolmeisje één email die nogal vreemd was. De afzender noemde zichzelf Liz, een kunstenaar, en ze beloofde het meisje om elk hondje dat ze maar wilde voor haar te betalen. In ruil daarvoor vroeg ze om een halfnaakte selfie, ter inspiratie voor een houtskooltekening. Zo begonnen ze te chatten via e-mail. Het meisje vertrouwde Liz toe dat ze in een pleegtehuis woonde, gepest werd door de andere meiden en een jong gehandicapt broertje had dat alles voor haar betekende. Ze vond een hondje dat 320 euro zou kosten, en Liz beloofde haar dat ze het hondje zou kopen zodra ze de foto had ontvangen die “verder absoluut niemand anders ooit te zien zou krijgen.” Het meisje stuurde haar de beloofde foto. Vanaf dat moment werd Liz plotseling heel gemeen.

Het meisje werd verteld dat die ene foto naar al haar pesters gestuurd zou worden, als ze niet heel gauw meer foto’s zou sturen. De valstrik werd al snel erger en erger: hoe meer foto’s slachtoffer 5 stuurde naar Liz, hoe explicieter de eisen werden. “Ik zal er alles aan doen om je leven tot een hel te maken,” zei Liz haar. Ze dreigde de foto’s naar iedereen in haar straat te sturen en op school. Ze zou met de mensen op haar school gaan praten en ervoor zorgen dat haar gehandicapte broertje bij haar werd weggehaald. Om dat tegen te houden moest het meisje zichzelf naakt fotograferen in allerlei vernederende poses. Ook moest ze op die foto’s bordjes omhoog houden met daarop teksten geschreven zoals: “Ik ben een slet” en “Ik let op mijn gehandicapt broertje en nu word ik gedwongen om te strippen.” Het meisje vertelde Liz regelmatig dat ze zelfmoord wou plegen maar Liz bleef gewoon foto’s eisen. Het meisje eindigde na een overdosis in het ziekenhuis.

Op hetzelfde moment was Liz ook anderen aan het chanteren: een scholier werd gedwongen om video’s te sturen waarin ze naakt op de grond lag terwijl ze hondenvoer at, een gebruikte wc-borstel en tampon aflikte en tussen naaktfoto’s van zichzelf en een bordje waarop handgeschreven stond “Ik haat negers” lag.

Maar Liz was geen tienermeisje. Eigenlijk was ze Matthew Falder, een alumnus van Cambridge die halverwege zijn twintiger jaren een dubbelleven leidde. Als hij geen onderzoek uitvoerde rond geofysica, uitging met zijn universiteitsvrienden of vriendin, gebruikte de 29-jarige Falder gecodeerde e-mailadressen om kwetsbare mensen te chanteren. Hij dwong ze om foto’s of video’s te maken en versturen, terwijl ze vernederende handelingen uitvoerden. Hij verspreidde ze daarna in de donkerste hoeken van het internet.

Volgens de aanklagers behandelde Falder, die in het welgestelde deel van Chesire opgroeide, zijn slachtoffers “zowel als seksobjecten en als objecten van spot.” Op het darkweb gaf hij de voorkeur aan het bekijken van kinderen die zich in vernederende en pijnlijke posities bevinden. Op een pornoforum begon hij de thread ‘100 dingen die we tenminste één keer willen zien’, waarin hij voorstelde “een jong meisje als dartbord te gebruiken.” Andere ideeën waren: een video waarin een kind zijn of haar botten traag en tergend werden gebroken en het misbruiken van een verlamd kind.

Maar 19 februari 2018 kreeg Falder, die in juni 2017 detectives uitlachte omdat ze hem arresteerden met aanklachten die volgens hem klonken als “een hels strafblad”, 32 jaar cel die werd uitgesproken door het gerechtshof in Birmingham. Hij gaf meer dan 100 misdrijven toe die tussen 2009 en 2017 hadden plaatsgevonden en die bestonden uit een scala aan sadistische online misdaden tegenover 48 personen. De leeftijd van die 48 personen lag tussen de leeftijd van een tiener en 30-jarigen.

Tijdens zijn veroordeling beschreef rechter Philip Parker QC zijn misdaden als “een verhaal van steeds groter wordend verderf.” De rechter vertelde hem: “Je wou totale controle over je slachtoffers. Je gedrag was sluw, persistent manipulatief en wreed.”

Dit geval is de eerste succesvolle vervolging van misdrijven in het Verenigd Koninkrijk die in verband staan met “hurtcore” – een extreme vorm van porno die gericht is op pijn, vernedering en foltering en voornamelijk wordt toegepast op kinderen, waaronder peuters. Ook al was Falder een belangrijke dader, hij was tegelijkertijd maar een klein onderdeel van een wereld die onvoorstelbaar grimmig is.

De Britse politie werd gewaarschuwd voor Falder door de FBI, die in 2013 een zaak had lopen rond een website genaamd Hurt2theCore. Daarin had Falder nicknames als “Inthegarden”, “666evil” en “evilmind”. De meest bekende site van het darkweb, Hurt2theCore, had duizenden leden waarvan honderden actief materiaal deelden waarin misbruik voorkwam. Falder was een regelmatige bezoeker van het chatforum op de website die threads had als “Producing kiddie porn for dummies”, “Toddler childporn star”, “Three Men and a Baby”, “Butchered Bitches”, “Young’uns bound”, “Crying rape” en Falder’s eigen thread: “Need ideas for blackmailed girl”.

Dit was ook de plaats waar Falder veel van de afbeeldingen en video’s plaatste die hij had verzameld met het chanteren van zijn jonge slachtoffers. Dat verklaart waarom hij zijn slachtoffers dwong om bordjes omhoog te houden met “Hurt2theCore”. Niet alleen als zieke grap voor zijn hurtcore-volgers op het forum, maar ook om te laten zien dat het materiaal aan hem toebehoorde. Dat gaf macht.

“Hurtcore is een fetisj voor mensen die opgewonden raken door het pijnigen of martelen van anderen, die daarvoor geen toestemming geven,” legt Eileen Ormsby uit. Ormsby onderzocht de hurtcorescene op het darkweb voor haar boek The Darkest Web. “Het kan zo sadistisch zijn dat zelfs de meeste pedoseksuelen er niets van moeten weten. De video’s en foto’s die gemaakt worden komen meestal uit armere landen maar de markt ervoor is wereldwijd.”

Matthew Graham. Foto: handout

Het gezicht achter de website Hurt2theCore en andere websites was een online profiel met de naam Lux, die bekend werd als “koning van de hurtcore”. Toen de politie hem in 2014 eindelijk identificeerde bleek dat Matthew Graham achter de identiteit van Lux schuilging. Graham was een 22-jarige nanotechnologie student die opereerde vanuit zijn slaapkamer in zijn ouderlijk huis in Melbourne. Hij hostte heel wat hurtcore websites onder zijn “PedoEmpire”-zone.

Graham gaf toe dat hij een Russische pedofiel had aangemoedigd om een 5-jarig meisje te kidnappen, verkrachten, folteren en vermoorden. Niemand weet of de Rus uiteindelijk doorgezet heeft. Graham heeft ook een video gedeeld waarvan veel internetgebruikers zelfs dachten dat het een wereldwijde mythe was. De video heette Daisy’s Destruction, waarin een 18 maanden jong meisje ondersteboven was vastgebonden aan haar beentjes, en gruwelijk werd verkracht, geslagen en gemarteld door een gemaskerde vrouw, terwijl het meisje het uitschreeuwde. Nog voordat Graham er weet van had werd de film verkocht op het darkweb aan pedoseksuelen en hurtcore-fans voor 8100 euro. Later verklaarde hij dat hij de film op Hurt2theCore had gepubliceerd onder het mom van vrijheid.

“In het begin voelde ik schaamte dat ik mezelf aangetrokken voelde tot zoiets,” vertelde hij aan de Daily Dot voordat hij werd gearresteerd. “Maar naarmate de tijd verstreek leerde ik om mezelf te accepteren. Pas toen ik in contact kwam met de Tor paedo-gemeenschap voelde ik me prettig over mijn gevoelens.”

In 2016 kreeg Graham 15 jaar celstraf voor misdaden die de rechter omschreef als “puur duivels”.

Een andere Australische zakenman, Peter Scully, werd beschuldigd van het maken van Daisy’s Destruction met zijn assistente Liezyl Margallo. Hij zit achter de tralies in de Fillipijnen en werd veroordeeld voor het vermoorden, folteren en misbruiken van kinderen gebaseerd op de video’s die hij voor zijn bedrijf maakte, No Limits Fun.

Maar de gruwelijkheden blijven doorgaan. Sinds dat Graham’s PedoEmpire neergehaald is zijn nieuwe websites ontstaan waar kinderen voortdurend misbruikt en gechanteerd worden voor het vermaak van een gezichtsloze horde online kinderverkrachters, die nieuwe technologieën gebruiken om hun ziekelijke dromen te laten uitkomen. Een rapport dat gepubliceerd werd in november 2016, door de Australische Nationale Universiteit die online misdaad onderzoekt, is bezorgd dat de groei van virtual reality en seksrobotica misdadigers kan motiveren om offline slachtoffers te zoeken. En om “hun seksuele ervaring te vergroten door kinderen die misbruikt worden te livestreamen met nieuwe technologieën.”

Matthew Falmer. Foto: NCA

De meest shockerende delen van het darkweb afspeuren is een enorme taak, zegt Ormsby. “Het darkweb creëert een heleboel problemen voor de wetshandhaving omdat ze gebruikers niet kunnen pakken met de gebruikelijke digitale methodes. Ze moeten terugvallen op ouderwets speurwerk, en proberen de identiteit van de gebruikers te achterhalen door afbeeldingen en video’s te bekijken of door social engineering. Dat houdt in dat je individuen probeert te manipuleren om zo persoonlijke of vertrouwelijke informatie te ontfutselen.

Ze vertelt ook dat illegale porno meestal gratis wordt gedeeld onder elkaar en, in tegenstelling tot andere markten zoals de wapen- en drugshandel, er dus geen geld mee gemoeid is. Undercover gaan is de beste methode, maar Ormsby merkt op: “Om toegang te krijgen tot de meest extreme sites moeten profielen nieuw materiaal aanleveren waarin kinderen misbruikt worden, en daar kan de wet uiteraard geen deel aan nemen.”

Het moeilijkste onderdeel van hurtcore-misdaad is het motief. Zowel Falder als Graham waren hun tienerjaren net ontgroeid wanneer ze voor het eerst in aanraking kwamen met de hurtcorescene. Geen enkel onderzoek heeft aangetoond dat een van beiden een jeugdtrauma heeft opgelopen, of vernederd is als kind. Dat had een psychologische verklaring kunnen zijn geweest voor het genot dat ze ervaarden in het zien van anderen die gekwetst en vernederd worden. Het is ook uitzonderlijk dat Falder naar de buitenwereld deed alsof hij doodnormaal was, terwijl hij zich in de diepste, duisterste krochten van het internet bevond.

Hoewel de meeste misdaden worden gepleegd om seks, passie, geld, wrok of haat, was het Falder’s belangrijkste doel om vernedering en lijden bij anderen te veroorzaken, vertellen rechercheurs in de zaak Fader.

“Tijdens mijn 30-jarige carrière in de wetshandhaving ben ik nog nooit zulke gruwelijkheden tegen gekomen,” zegt Matt Sutton, senior onderzoeker van het NCA.

“Ik denk dat het neerkomt op sadisme,” zegt Ormsby. “De gruwelijkheden die je moet uitvoeren om deel uit te maken van de hurtcorescene zijn voor veel mensen ondenkbaar. Het darkweb maakt het mogelijk voor gelijkgestemden om elkaar veilig te ontmoeten, en het feit dat er een ‘gemeenschap’ bestaat – een beter woord is er niet voor – zorgt ervoor dat hun wensen en acties genormaliseerd worden door de groep. Elkaar overtreffen speelt daarin ook een rol.”

In deze moderne wereld wordt misdaad soms gepleegd op afstand. Maar dat betekent niet dat het geen enorme impact kan hebben, en slachtoffers zelfs digitaal kan gijzelen. Daders verbergen zich in een web van online encryptie terwijl slachtoffers lijden in stilte. Hoewel ze vernederd werden toonden de slachtoffers van Falder ongelooflijk veel moed door hem aan te wijzen als schuldige. Toen hij werd opgepakt en gestraft was men opgelucht. Maar wat de slachtoffers voornamelijk opmerkten was hoe dit monster, dat ze nooit in het echt hadden gezien, zo’n groot psychisch litteken had kunnen nalaten.

Een 15-jarig slachtoffer zei hierover: “Ik denk elke dag aan wat er gebeurd is. Ik denk dat dat voor de rest van mijn leven zo zal zijn.”