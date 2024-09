Een instagramaccount barstensvol hedendaagse dingen waar je flink om moet zuchten

Laten we eerlijk zijn, het internet komt (naast pornoseks) het beste uit de verf als het gaat om dingen waar je om moet gnuiven omdat het geinig is. De rest van het www is bijzaak. Daarom is het zaak de juiste dingen te volgen op social media, zodat je niet al te veel moeite hoeft te doen voor je momentje van kortstondige lol, je stukje escapisme van je vermoeiende bestaan, in de vorm van een onbedaarlijke ‘hehe’. We bespreken elke week een Insta- of Twitter-account om te volgen voor een lolzyer leven.

Wat: Instagramaccount Contemporary agony

Wat is het: Filmpjes en foto’s van shit in het dagelijks leven waar de eigenaar zich aan ergert

Hoeveel volgers op het moment van schrijven: 149

Waarom dit lachen is: Onze social editor van VICE.com komt uit Assen en woont nu in Amsterdam voor zijn werk. Ooit vergeleek hij de twee steden van uitersten als volgt: “In het noorden is het minder leuk, maar het is ook zeker minder kut.” Je komt in de hoofdstad inderdaad weleens dingen tegen waar je je aan kunt ergeren, vond ook Jelmer (23) die besloot er een instagramaccount voor op te richten.

Hij legt “de zuurdere dingen uit het dagelijks leven” vast, vertelt hij. “Dingen waar je je aan ergert, waar je van moet zuchten, dingen die zo kut zijn dat je er doodsangsten van krijgt.” Het gaat dan vooral om dingen die heel erg nu aan de hand zijn, zoals groepen op segways en moeilijk uitziende bezorgers van hippe eetbezorgdiensten. De klassieke ergernis vindt Jelmer de toeristentreinen die op de fiets als dikke stront door een trechter door de stad manoeuvreren, maar er is een hoop meer. Ook sommige minder woest makende dingen legt hij vast, dingen die eerder voortkomen uit verbazing.

Hier een greepje uit het account: