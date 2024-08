Een instagramaccount vol tattoos waarvan je niet gelooft dat ze bestaan

_Pas op! @snake___pit is zeer NSFW. Zo NSFW dat het lastig was om plaatjes te vinden die we in dit artikel konden embedden._

Als je veel instagramaccounts over tatoeages hebt gezien – en dan niet alleen die vol staan met inspirerende quotes, bloemen en aarsgeweien – dan zit de kans er dik in dat je weleens op het account @snake___pit bent gestuit. Dit account wordt beheerd door tatoeëerder Casper Mugridge, en je vindt er niet zozeer de mooiste tatoages ter wereld, maar wel het soort dat je laat stoppen met scrollen en laat denken: wacht, heeft die gast nou echt het Monster-logo op zijn voorhoofd laten zetten?

Ook komen er een hoop genitaliën, seks en spelfouten langs. Blijkbaar zijn dat dingen die mensen graag willen zien, want het account heeft meer dan 630.000 volgers. We spraken Mugridge over hoe het is om Snake Pit te beheren, de eisen waaraan een tatoeage moet voldoen om op de pagina te belanden en waarom hij denkt dat mensen zo enthousiast raken van dit soort schokkende kunstwerkjes.

VICE: Hey, Casper. Wanneer begon je met dit account, en waarom?

Casper Mugridge: Ik begon in 2016. Eerst had ik wat andere pagina’s van een soortgelijke strekking, maar die werden allemaal verwijderd door Instagram. Ik moest nog leren hoe ik ermee weg kon komen – kontgaten werden blijkbaar niet echt geaccepteerd. Nu weet ik wanneer het wordt weggehaald en wanneer niet, en ik denk dat het vooral daarom nu meer succes heeft. Al had ik niet verwacht dat het zó groot zou worden.

In eerste instantie wilde ik vooral slechte tattoo’s posten, maar daar zijn er ook weer niet zoveel van. Mensen maken ook niet snel foto’s van slechte tattoeages – en ze moeten ook wel erg slecht zijn, want ‘slecht’ betekent nog niet gelijk hetzelfde als interessant. Dus ik zocht het nog iets gekker. Niemand raakt geschokt van een tatoeage van een schedel, maar een penis? Kijk, dan hebben we het ergens over. Eerst postte ik gewoon de dingen die mensen naar me stuurden, maar nu is het totaal losgeslagen. Mensen nemen tattoos om op de pagina te komen. En tatoeëerders scheppen erover op als ze het account halen.

Je hebt behoorlijk veel volgers. Vanaf welk moment ging het echt hard?

Het liep pas echt uit de hand toen de tattoos pornografisch en obsceen werden. Ik had twee accounts waarmee ik deze promootte, maar hierna was dat niet meer nodig. Eerst moest ik de content zoeken, maar nu komt de content gewoon naar me toe.

Hoeveel foto’s krijg je in een gemiddelde week?

Geen flauw idee. Er staat altijd 99+ bij mijn DM’s, dus ik moet altijd een beetje doorploegen wat iedereen me heeft gestuurd. Het is een oneindig aanbod, wat ik eigenlijk zelf ook best schokkend vind.

https://www.instagram.com/p/CCCjAPcgjKs/

Welke criteria hanteer je als je een tattoo gaat posten?

Ik wil niet in herhaling vallen. Ik heb het lang genoeg gedaan om te weten wat een post waard is, en wat beter als story kan. Dingen in de B-categorie post ik als story, de betere exemplaren post ik op de pagina zelf.

En om tot de ‘betere exemplaren’ te behoren moet je zeker over een niet te beschrijven kwaliteit beschikken?

Precies.

Waarom denk je dat mensen zo geïnteresseerd zijn in dit soort tattoos?

Omdat het schokkend is. Ook als je zelf een tatoeage hebt, dan kan het je nog steeds shockeren. Ik denk niet dat ik er zelf nog erg van onder de indruk van raak – het gebeurt nog weleens, maar niet vaak. Soms krijg ik ook gewoon foto’s die ik niet eens kan posten, omdat ik weet dat er binnen twee seconden een melding wordt gemaakt.

Waar komen de tattoos vooral vandaan?

Ik denk Europa. Daar zoeken mensen misschien wat sneller de grens op. Ik zie dat ook bij mijn andere pagina’s: de afbeeldingen uit Noord-Amerika zijn wat veiliger, en staan meestal op dezelfde lichaamsdelen. Op andere continenten zie je ook meer verschillende onderwerpen, lichaamsdelen en extremiteiten.

https://www.instagram.com/p/CB6ECCugEql/

Welke posts hadden het meeste succes? En hoe kwam dat denk je?

De post die de meeste likes en reacties kreeg was eentje van een gigantisch paard op een torso, en de pik van het paard was gewoon de pik van die man. Het was gigantisch, het was zijn hele torso. Je kunt ‘m zo googelen. Het was gestoord. En gigantisch. Een foto krijgt gemiddeld tussen de 6000 en 15.000 likes of zo, maar deze kreeg er 67.000. Het blies ze allemaal omver

Heb je een persoonlijke favoriet?

Ik hou vooral van dingen die niet per se goed gedaan, maar wel echt idioot zijn. Een van mijn favorieten is eentje die ik alweer een tijd geleden heb gepost, en die was echt niet goed gedaan. Het was een kat die op een vissenkom lag, en de lul van de kat hing in het water, en werd afgezogen door de goudvis. Het was heel raar en ook heel lelijk. Maar toch op een bepaalde manier intrigerend. Er is gewoon ooit iemand geweest die zei: ‘Dit lijkt me een goed idee. Ik zou dit voor eeuwig op mijn lichaam willen hebben.’

Heb je zelf ook Snake Pit-waardige tattoos?

Nee. Ik heb behoorlijk wat tatoeages, en een aantal vind ik niet de allerbeste, maar Snake Pit-waardig zijn ze ook weer niet. Ze zijn niet grappig, en niet geweldig. Maar er komt een moment dat ik er eentje speciaal voor Snake Pit ga laten zetten. Dat moet haast wel.

Hoe ziet wat jou betreft de toekomst van de pagina eruit?

Ik wil het natuurlijk goed doen, maar wel op mijn eigen manier. Het groeit nu een beetje vanzelf. Ik probeer er ook van te genieten, want ik weet dat het op een dag misschien verwijderd kan worden. Ik hoef maar een paar keer geflagged te worden voordat Instagram het ervan afhaalt. Dat kan morgen gebeuren, maar ook over twee jaar. `Op een dag denk ik dat het als een nachtkaars uitgaat, maar voordat het zover is probeer ik er het beste van te maken.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE UK.