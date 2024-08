Een intiem kijkje in het tourleven van Colin van Eeckhout en Amenra

Amenra is zonder twijfel de hardste band van de Benelux, en ik durf zelfs te zeggen omstreken. Dat werd nog eens duidelijk in de documentaire die we maakten over frontman Colin van Eeckhout, en het laatste album Mass VI laat ook weinig over van je delicate oortjes. Ik zou een essentieel lichaamsdeel afstaan om hun allesvernietigende shows van dichtbij mee te maken, maar elke keer als ze langs Nederland komen, ben ik niet in de buurt (lees: ik durf niet).

Gelukkig neemt de groep op hun tours altijd een fotograaf mee die het geluid en de esthetiek van Amenra perfect vast weet te leggen. Zo ging Stefaan Temmerman mee naar een hele rits optredens deze winter, en was Maarten Kinet bij de show in Haarlem afgelopen week. Tussen het spelen door werd er (gelukkig) ook gedoucht, gereisd en waren er voldoende luie onderonsjes om even bij te komen. Bekijk hieronder een exclusieve selectie foto’s van Temmerman en Kinet, die de meest luidruchtige maar ook intieme momenten vastlegden.

Videos by VICE

Foto’s van wintertour door Stefaan Temmerman:

Foto’s van Patronaat-show door Maarten Kinet: